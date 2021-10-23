Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlenen UCİ BMX Supercross Dünya Kupası’nın 5’inci tur yarışları sona erdi. 4 kategoride de dereceye giren yarışçılara ödülleri takdim edildi.

Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlenen Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) BMX Supercross Dünya Kupası’nın 5’inci tur yarışları tamamlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başlayan yarışlara 23 ülkeden 150 sporcu katıldı. Sabah saatlerinde antrenman turlarına çıkan sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda, elit kadınlar, elit erkekler, 23 yaşaltı erkekler, 23 yaşaltı kadınlar kategorilerinde şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. BMX Supercross Dünya Kupası’nın 5’inci tur yarışları, son sporcunun biriş çizgisinden geçmesiyle son buldu. BMX Supercross Dünya Kupası’nın 5’inci turunda çeyrek final, yarı final ve final yarışlarının ardından ‘elit erkekler’ kategorisinde İsviçre’den Simon M. Marquart, ‘elit kadınlar’ kategorisinde Amerika Birleşik Devletleri’nden Felicia Stancil, ‘23 yaş altı erkekler’ kategorisinde İtalya’dan Pietro Bertagnoli, ‘23 yaş altı kadınlar’ kategorisinde de Arjantin’den Francesca Cingolani birinciliği elde etti. 4 kategoride de dereceye giren yarışçılara ödülleri takdim edildi.

"Sakarya, bisiklet konusunda şu anda dünya çapında bir zincire girmiştir"

Ödül töreni öncesinde konuşan Sakarya Büyükşehir Başkanı Ekrem Yüce, “23 ülkeden 150 sporcumuz burada canla başla bir yarış yaptılar ve şu anda dereceye girenler belli oldu. Birazdan da onlara ödüllerini takdim edeceğiz. Gerçekten bu yarış Sakarya için çok önemliydi. Malum Sakarya bisiklet konusunda her gün artan bri değer olduğunu dünyaya duyurdu. Nasip olursa Pazartesi günü de Danimarka’da ‘Dünya bisiklet dostu şehir’ unvanını almaya gidiyoruz ve onu da bir törenle gerçekleştireceğiz. Bu sebeple ben bu yarışların Sakarya’ya ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bisiklet konusunda şu anda dünya çapında bir zincire girmiştir ilgi duyan vatandaşlara ve sporculara teşekkür ediyorum” dedi.

"Hedefimiz bisiklet sporunda Türkiye’nin dünyada söz sahibi olması"

Ödül töreni öncesinde konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, “Ayçiçeği Bisiklet Vadisi şu anda dünyanın en modern tesislerinden bir tanesi bu hem Türkiye’de önemli biz merkez hem dünyada. Özellikle bisiklet sporunda Türkiye’nin gururla dünya vitrinine sunacağı bir alt yapı oldu. Sonra derece modern bir tesis, katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Bundan sonra Sakarya bisiklet sporunda hep öncü olacaktır. Bu sende BMX Supercross şampiyonaları yapılıyor ve ay sonuna kadar devam edecek. Bugün dereceye girenlere de ödüllerini vereceğiz. Sakarya spor şehri İnşallah bundan sonra hedefimiz bisiklet sporunda Türkiye’nin dünyada söz sahibi olması ve birincilikler çıkartması” diye konuştu.