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BMX Supercross Dünya Kupası sona erdi

Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlenen UCI BMX Supercross Dünya Kupası’nın 8’nci ve son tur yarışları sona erdi. 4 kategoride dereceye giren yarışçılara ödülleri takdim edilirken, dev organizasyon da sona gelindi.

Spor 31.10.2021, 18:20
BMX Supercross Dünya Kupası sona erdi

Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlenen UCI BMX Supercross Dünya Kupası’nın 8’nci ve son tur yarışları sona erdi. 4 kategoride dereceye giren yarışçılara ödülleri takdim edilirken, dev organizasyon da sona gelindi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başlayan yarışlara 30 ülkeden 250 sporcu katıldı. BMX Supercross Dünya Kupası’nın 8’nci ve son tur yarışları da sona erdi. Son yarışla birlikte Türkiye’de ilk kez yapılan kupa yarışları tamamlanmış oldu. Vadi içinde çeyrek, yarı final ve final mücadelesi, nefes kesen anlara sahne oldu. 30 farklı ülkeden 250 sporcu, kupa için pedal çevirdi. Ayrıca, yapılan son tur yarışlarına vatandaşın da ilgisi büyük oldu. Vadi içinde kupa için hazırlanan 2 farklı tribün sporseverlerle doldu. Dünya Kupası 8’nci ve son turunda “elit erkekler” kategorisinde İsviçre’den Simon M. Marquart, “elit kadınlar” kategorisinde Hollada’dan Laura Smulders, “23 yaş altı erkekler” kategorisinde Japonya’dan Asuma Nakai ve “23 yaş altı kadınlar” kategorisinde ise Fransa’dan Kanami Tanno birinciliği elde etti.

BMX Supercross Dünya Kupası genel klasmanında ise; “elit kadınlar” kategorisinde Kolombiya’dan Mariana Pajon, “elit erkekler” kategorisinde İsviçre’den Simon M. Marquart, “23 yaş altı erkekler” kategorisinde Japonya’dan Asuma Nakai ve “23 yaş altı kadınlar” kategorisinde ise İsviçre’den Thalya Burford birinciliği elde ederek ödüllerini aldı.

Kazananlara kupalarını Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Muhammet Berat Alphan takdim etti. Törende konuşan Başkan Yüce, “BMX mücadelesi 10 gündür ülkemizin en şirin kenti olan Sakarya’mızda devam etti. Yoğun bir mücadele oldu. 30 ülkeden sporcularımız şehrimize teşrif ettiler. 250 sporcumuz kıyasıya mücadele ettiler. Sonunda malum erkeklerde İsviçreli, bayanlarda Hollandalı sporcumuz kupayı kaptı. Bütün sporcular yoğun bir şekilde mücadele etti. Her kategoride yarışlar başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Ben bu dünyanın en güzel şehirlerinden ve ülkemizin de incisi olan aynı zamanda Avrupa’nın en büyük bisiklet parkuru olan ve dünyada da en büyükler ile başa baş giden, en modern olan bir bisiklet parkurunda yarışmalarımızın kazasız, belasız tamamlanmış olmasından dolayı mutluluğumu arz ediyorum. Çok ciddi bir ilgi vardı, Sakaryalılar buraya yoğun bir ilgi gösterdi ve tribünler devamlı doldu. Kazananları tebrik ediyor ve sporcularımızın gidecekleri ülkelere selamlarımı göndermelerini arz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 10 gündür devam eden dev organizasyon Emre Kaya konseri ile son bulacak.

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