Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor

Bitlis’teki kayaklı koşu sporcuları eksi 16 derece ve sisli havaya aldırış etmeden uluslar arası yarışmalara hazırlanıyor.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 16-18 derece olduğu kentte, sporcular El Aman Kayak Merkezinde yarışmalara hazırlanıyor. Bitlis-Tatvan karayolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezine gelen sporcular, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği ancak sisli hava nedeniyle dar alanda hazırlık çalışmalarını sürdürdü. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Celal Apak, hava koşullarının ne kadar kötü olur olsun çalışmalarına engel olmayacağını söyledi. Apak, 40 sporcu ile çalışmaları hafta içi okul çıkışı sonrası sürdürdüklerini ifade ederek, sırasıyla lig açılış yarışları, Türkiye şampiyonası ve uluslar arası yarışlara kayakçı yollamak için ellerinden gelini yaptıklarını söyledi. Apak, “Şu an antrenmanlarımızı El Aman Kayak Merkezinde eksi 16 derecede yapıyoruz. Sisli havalarda genelde bu şekilde dar alanda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 40 sporcu ile antrenmanlarımızı sürdürmekteyiz. Olumsuz hava şartlarına aldırış etmeden çalışmalarımıza aksatmadan devam ediyoruz. Sporcularımızın ilk olarak hedefleri uluslar arası yarışlara katılmaktır. Ancak sırasıyla lig açılış yarışması sonrası etap yarışmaları ve Türkiye geneli yarışmalarından sonra umudumuz tabii ki Bitlisli sporcularımızın milli takıma seçilmesidir. Bunun için kötü hava koşullarına rağmen çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.