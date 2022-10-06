Bisikletseverler Kapadokya’da pedal çevirdiler

Türk Telekom Prime ana sponsorluğunda düzenlenen ‘Kapadokya Boostcamp’ bisikletseverleri Nevşehir’de buluşturdu.

Bu yıl 6-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde; Türkiye’de ilk kez açılacak asfaltsız yollarda gerçekleşen “gravel” bisiklet rotası ile bisikletseverler heyecanlı bir sürüş deneyimi yaşayacak. Sporcular Kapadokya bölgenin eşsiz doğasından sonra Erciyes Dağı’na tırmanarak Kraliçe Etabı’nı tamamlayacak.

‘Kapadokya Boostcamp’ dünya çapında bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Birçok ülkeden katılımın gerçekleşeceği kamp, Kapadokya bölgesinin eşsiz doğasında gerçekleştiriliyor.

Tanınmış sporcular Kapadokya Boostcamp’te

Kapadokya Boostcamp’e dünyanın önde gelen bisiklet yarışçıları katılım gösteriyor. İngiliz Triatlon Federasyonu L2 Antrenörü Luke Mathews, İtalyan influencer ve blok yazarı Ginevra Gargantini, pek çok şampiyonluk ve ‘Sarı Mayo’ sahibi Alberto Elli, dünyaca ünlü emekli profesyonel Alman bisiklet sporcusu Christoph Fingsten ve dünya gravel rotalarını keşfederek yayınlayan “Fatpigeon” ekibinin üyelerinden Loek Luijbregts da Boostcamp’te kampa katılan isimlerden.

Türkiye’nin ilk gravel bisiklet rotası açılacak

Kapadokya Boostcamp’da, Türkiye’de ilk kez gravel bisiklet rotası açılacak. Asfaltsız yollarda gerçekleştirilen gravel bisiklet rotasında sporcuları nefes kesen bir yarış beklerken, bisiklet severler kamp süresince peri bacaları arasında sürüş deneyimi ve Kızıl Vadi’nin meşhur gün batımını izleme şansına sahip oldu. Kamp, Kapadokya bölgesinin doğal güzelliklerinden sonra Kayseri Erciyes Dağı’na tırmanarak ‘Kraliçe Etabı’ ile son bulacak.

Kampa katılan Sinan Kargı, “4 gün boyunca Kapadokya’nın patikalarında ve yollarında pedal çevireceğiz. Bu gün 60 kilometre sürüş yaptık. Şu anda da Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında bulunan Kızılçukur vadisinde güneşin batışına geldik” şeklinde konuştu.

Bisiklet sporcusu Şeniz Pamuk’a açıklamasında “Bu gün önce Uçhisar kalesine gitti. Şu anda gün batımındayız. Bizim aşkımız da bisiklet olduğu için bisikletlerimiz ile birlikte gün batımını seyretmeye geldik. Kapadokya arazi bisikletleri için daha uygun bir bölge. Biz aslında yol bisikletçileriyiz. Yollar çok düzgün olduğu için bir tehlike arz etmiyor fakat tırmanış çok fazla. Bizim işin doğasında tırmanış da var” dedi.

Kapadokya Boostcamp’ı organize eden Kerim Sükan’da yaptığı açıklamada “4 yıldır güzel bir ekiple Türkiye’nin farklı noktalarında tur organizasyonları yapıyoruz. Farklı bölge ve farklı lokasyonlarda turlar yapıyoruz. Yurt dışından 200’e yakın katılımın olduğu kamplarımız var. ‘Kapadokya Boostcamp’ a Amerika’dan, Dubai’den, İtalya’dan, İrlanda’dan, Belçika’dan gelen sporcularımız var” dedi.

Sükan, “Kapadokya coğrafi olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya. Bugünde Kızılvadi de gün batımını hedefledik. Sporcularımız burada hem gün batımını seyredecekler hem de gece sürüşüyle farklı bir deneyim kazanacaklar. Kapadokya parkuru bir çok bisiklet disiplini için uygun. Kapadokya dağ bisikleti için daha uygun bir alan. Sıcak asfaltı da olduğu için çok rahat rotalar çizebildik” şeklinde konuştu.