Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası çekişmeli yarışlara sahne oldu

Tokat’ta düzenlenen Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası’nın 6. Etap yarışları çekişmeli yarışlara sahne oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonasının son günü şehir içi etabı yapıldı. Tarihi Hıdırlık köprüsü ile Sanayi kavşağı arasında düzenlenen yarışlar nedeni ile trafik ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Genç erkekler, yıldız erkekler, genç bayanlar, yıldız bayanlar ve minikler kategorilerinde yarış yapıldı. 30 ilden 48 kulüp 260 sporcunun katıldığı yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Gençlik ve Spor Tokat İl Müdürü Haşim Eğer, 3 gündür devam eden bisiklet şampiyonasının şehir içi etabının oldukça çekişmeli geçtiğini söyledi. Küçük bir kazanın dışında şampiyonanın iyi geçtiğini belirten Eğer, yarışlara katılan sporcu, hakem ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.