Bisiklet tutkunları Beyşehir Gölü etrafında 165 kilometre pedal çevirdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 10. Geleneksel Bisiklet Festivali, etkinliğe katılan bisiklet tutkunlarının Beyşehir Gölü etrafında 165 kilometre pedal çevirip ilçe merkezine dönüşünün ardından tamamlandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği’ne bağlı Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen ve iki gün süren etkinlik çerçevesinde bisikletçiler toplam 165 kilometrelik sürüş gerçekleştirdi. Katılımcılar geceyi geçirdikleri kamp alanından bugün sabah saatlerinde hareket ederek Gölyaka, Göl konak, Yenişarbademli, Kurucuova, Yeşildağ güzergahı ile Karaburun Plajı’nın ardından şehir merkezine dönüş yaparak turu bitirdi.

Bisikletlilerin festival alanına toplu olarak girmesinin ardından düzenlenen kapanış törenine katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, bisikletseverlere teşekkür ederek, “Türkiye’nin farklı bölgelerinden hatta dünyanın birkaç ülkesinden sporseverler var. Beyşehir’in güzelliğini yaşadınız. Önümüzdeki dönem bu faaliyetler daha da genişleyecek. Sizleri memleketlerinize uğurluyoruz, gelecek yıl aynı dönemde yine buraya bekliyoruz” dedi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da Beyşehir Gölü etrafı kamplı bisiklet turunun bu yıl yabancı katılımcılarla ulusal bir hüviyete büründüğüne dikkati çekerek, “Belçikalı ve Çinli sporcularımız da etkinliğimize katıldı. Yaklaşık 97 kişi bisiklet sürdü. Çok sayıda ilden katılım oldu. Kazasız, belasız, sorunsuz atlattık ve tamamladık çok şükür” diye konuştu.

Beyşehir Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Varol da, festivalin her geçen sene daha profesyonel hale geldiğini söyledi.

Festivale Belçika’dan katılan 29 yaşındaki Johannes Broux, Türkiye’ye bu yıl ikinci kez geldiğini, festivali çok beğendiğini belirtirken, Çin’den festivale katılan Cheng Zi Long da, Çin’den gelip ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Festivale Konya’dan katıldığını belirten Çinli Yang Yan Ying ise, Konya’nın gelini olduğunu vurgulayarak, “Konya’da yaşıyorum. Ben Çinli bir gelinim. 11 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Bu aktiviteye eşimin arkadaşı üç sene katıldı. O bize söyledi, biz de çocuklarla birlikte katıldık. Maşallah kızım 50 kilometre bitirdi, oğlum ise 69 kilometreyi bitirdi” ifadelerini kullandı.

Festivalin en genç katılımcısı olan 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elif Su ise Konya’da yaşadığını ve etkinliğe en genç katılımcı olarak iştirak edip turu tamamlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, önceki yıl da etkinliğe katıldığını kaydetti.