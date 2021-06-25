banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den açıklama!
Sedat Peker'den açıklama!
Formula 1 yeniden İstanbul Park'ta yapılacak
Formula 1 yeniden İstanbul Park'ta yapılacak
Ali Koç'un yönetim listesi belli oldu
Ali Koç'un yönetim listesi belli oldu
Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir
Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir

Bisiklet Milli Takımı Erciyes’te güç topluyor

Türkiye Bisiklet Milli Takımı sporcuları, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Erciyes’te kampını sürdürüyor.

Spor 25.06.2021, 13:35
Bisiklet Milli Takımı Erciyes’te güç topluyor

Türkiye Bisiklet Milli Takımı sporcuları, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Erciyes’te kampını sürdürüyor.

Türkiye Bisiklet Milli Takımı’nın, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’teki kampı sürüyor. 3 bin 916 rakımlı Erciyes’in temiz havasında yüksek irtifa ve kondisyon kampını sürdüren milli sporcular, güç topluyor.

Tokyo Olimpiyatları’nda yol yarışlarında Türkiye’yi temsil edecek sporcularının da bulunduğu 18 milli sporcunun kampı, 17 Temmuz’a kadar devam edecek.
banner486
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner493