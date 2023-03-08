Bisiklet Macerası Boostcamp, 29 Mart-2 Nisan’da Marmaris’te

Bisikletseverlerin her yıl sezonu açmak için iple çektikleri bisiklet tatili Boostcamp 2023, 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Marmaris’te yapılacak.

Ülke genelinde farklı konseptlerde, farklı lokasyonlarda bisiklet tatilleri/kampları olarak 2018 yılından bu yana organize edilen Boostcamp, 29 Mart - 2 Nisan tarihlerinde Marmaris’te gerçekleştirilecek. Boostcamp, bisikletseverlere özel bir tatil vadederken, içerisinde 5 yıldızlı otelde her şey dahil konaklama, her gün yol bisikleti, gravel bisikletlerine özel dizayn edilmiş rotalarda sürüş deneyimleri, otelde bilgi, eğlence dolu atölyeler, söyleşiler, yurt dışından gelen alanında uzman antrenörlerden sunumlar ve havuz başında barbekü partisi eşliğinde sürpriz hediyelerin de olduğu dopdolu bir organizasyon olacak.

Boostcamp Marmaris 2023 birçok yeniliklerle geliyor. Bisikletin tüm dünyada yükselen trendi gravel bisikletlerin buluşmaları için öncülük eden Boostcamp, Marmaris etkinliğinde de 3 gün boyunca gravel rotaları sunmakta. Tüm rotalarda olduğu gibi gravel rotalarında da katılımcılar tecrübeli Booster bisikletçileri ve destek araçları sayesinde güvenle sürüşlerini yapabilecek. Yol bisikleti için de yeni rotalarını açıklayan Boostcamp, bu yıl ek olarak içinde mini bir tur daha barındırıyor. İsteyen katılımcılar, ilk gün Marmaris’ten Bodrum’a varılacak, akşam Bodrum’da konakladıktan sonra ertesi gün Datça feribotu ile Marmaris’e geri dönülecek. Bölgede ilk defa Boostcamp tarafından önce Türkiye’ye ardından dünyaya tanıtılan ve dünyaca bilinen bisiklet dergilerine kapak olan meşhur Kıran tırmanışı ise Boostcamp’in olmazsa olmazlarından. 200’ü aşkın katılımcı Kıran zirvesini geleneksel Boostcamp kurulumu ile müzik, sıcak gözleme ve unutulmaz fotoğraflarla yaşayacak. Boostcamp programı hiç boş bırakmıyor. Günlük sürüş seçenekleri sonrası katılımcıları fizyoterapi ekibi karşılıyor. Ardından gün boyu süren yoga seansları ve atölye çalışmaları yanı sıra tekne turu ve deniz aktiviteleri ile program dopdolu.

Boostcamp Kids ile çocuklara özel program

Bu yıl ilk defa çocuklara özel program Boostcamp Kids de başlayacak. Yüz Bin Koş Bisiklet Kulübü’nün yönetiminde hazırlanan bu program sayesinde artık bisikletsever anne ve babalar sürüşe çıkarken, çocuklar da kendi antrenmanlarını yapabilecek. Program dahilinde 6-17 yaş arasındaki çocuklar tüm gün seviyelerine göre oyunlarla birlikte bisiklet dersi yapacak.

Bisiklete Marmaris Boostcamp’te başla

Boostcamp Rookies adı altında bu yıl yeni bisiklete başlayan ya da grup sürüşlerine katılabilmek için geliştirmeye ihtiyacı olanlar için de özel bir program başlıyor. Ali Gülcan önderliğinde AG Training tarafından hazırlanan program sayesinde katılımcılar etkinliğin son günü tüm gruplarla birlikte rotaya çıkabilecek.