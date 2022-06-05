Birol Aydın, VİRTUS dünya yönetimine seçildi

Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (VİRTUS) Genel Kurulu, 2-5 Haziran 2022 tarihlerinde Fransa’nın Vichy şehrinde yapıldı. TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, dünya yönetimi listesinde yer aldı.

Genel kurulda, 2024 Paris Paralimpik Oyunları hazırlıkları, Avrupa ve dünya şampiyonaları planlamaları yapıldı. Genel kurul toplantısında 5 Haziran Pazar günü Dünya Federasyonu başkanlık ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. VİRTUS Dünya Genel Kurulu’nda Avrupa ülkelerinin önerisi ile dünya genel kurulunda oy kullanma hakkı bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, 27 ülkenin katılımıyla gerçekleşen seçimlerde 3 yıllığına ’Dünya Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

Seçimler sonunda bir açıklama yapan TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, “Rekabetin yüksek olduğu bir seçim geçirdik. TÖSSFED olarak ülkemizde yapmış olduğumuz Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki organizasyon başarımız, down, otizm, mental sporcuları ayrı ayrı yarıştırmamız; Avrupa, dünya şampiyonaları, Trisome Oyunları ve Paralimpik Oyunları’ndaki başarılarımızın dünya ülkeleri tarafından takdir görmesi bizleri mutlu etti. Büyük bir başarı göstererek 12 kişiden oluşan dünya yönetim kuruluna seçilmiş olduk. VİRTUS Dünya Başkanlığı’na Fransız Marc Traffaut tekrar seçildi. Ülkemiz tarihinde seçimli yapılan genel kurulda ilk defa bir Türk seçildi. Adaylığımızı ilan ettiğimizde yapmış olduğumuz konuşma sonrası tüm dünya ülkeleri büyük destek verdiler ve alkışlayarak destek oldular. Biz de destek olan tüm ülkelere teşekkür ettik” ifadelerine yer verdi.