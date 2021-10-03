Birol Aydın: "Bu çocukları hazırlayan antrenörlere teşekkür ediyorum"

İtalya’nın Ferrara şehrinde 4-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 2021 Down Sendromu Avrupa Oyunları öncesi özel sporcular basın mensupları ile buluştu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Birol Aydın, "Böyle sporcularım olduğu için şükrediyorum" dedi.

Türkiye’yi 6 farklı branşta 41 sporcuyla Avrupa’da temsil edecek olan özel sporcular, 4-11 Ekim tarihinde İtalya’nın Ferrara şehrinde düzenlenecek olan 2021 Down Sendromu Avrupa Oyunları öncesi basın toplantısı düzenledi. Bir otelde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve özel sporcular katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunana Başkan Aydın, sözlerine “Böyle sporcularım olduğu için şükrediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum” diyerek başlayıp, şu ifadelere yer verdi:

"Yıllar önce evlere kapatılan bu çocukların yıllar sonra engelleri aşıp bayrağımızı Avrupa’da, dünyada dalgalandıran çocuklar. Bütün çalışanlarının, idarecilerinin gönüllü olması federasyonumuzun en büyük özelliği. Dev bir gönüllü ordusuyuz. Bu çocukları hazırlayan antrenörlere çok teşekkür ediyorum.”

“Biz bu çocukların hem gözü hem kulağı hem ayağıyız”

6 branşta şampiyonaya katıldıklarının altını çizen Başkan Aydın, “Burada 81 ilden sporcu kardeşlerim var. Atletizm, masa tenisi, yüzme, judo, masa tenisi, futsal dallarında ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. İlk kez kalabalık bir grupla yurtdışına çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 70 kulüpten 630 kulübe ulaşarak bir rekor kırdık. Her engelli kardeşimizin yapabileceği bir spor var. Buna inandık. Cumhurbaşkanımıza 81 ilde bu çocuklara ulaşacağız, evlerinden çıkaracağız ve sporcu yapacağız diye söz vermiştik. Federasyonumuz artık salonlara sığmamaya başladı. Bu kadar özel sporcuyla yola çıkmak her babayiğidin harcı değil. Çocuklarımızın hem gözüyüz hem kulağıyız hem ayağıyız. İşitme, görme engelli kardeşlerim haksızlık yapılırsa hakkını arayabilir ama özel sporcular arayamaz” değerlendirmesini yaptı.

“Federasyonumuz Türkiye’nin parlayan yıldızı olmuş durumda”

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür eden Başkan Birol Aydın, “Evlere kapatılmış, yok sayılmış engelli kardeşlerimiz vardı. Şimdi Avrupa’da, dünyada altın madalya alan sporcu kardeşlerimiz var. Federasyonumuz bugün Türkiye’nin parlayan yıldızı olmuş durumda. Bu da devletimizin desteğiyle oldu. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Özel sporcuların yanında olan sayın bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Bir annenin ’benim oğlum bunu başardı’ demesi çok önemli"

Başkan Birol Aydın, özel sporcuların aldığı madalyaların ailelerinin hayatlarına da etki ettiğine değinerek, “Çocuklarımızın aldığı bir madalya ailelerin hayatlarını değiştirebiliyor. Bir annenin madalyayı duvara asması ’Benim çocuğum bunu başardı’ demesi çok önemli. Biz ailelerin kötü talihlerini yenmeleri için önlerini açıyoruz. Bu çocuklar uzun eğitimler, uzun çabalar sonucunda başarılı sporcular oldu. Hayatın her alanında olduk her alanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Toplantı özel sporcular ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın’ın birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.

Özel sporcular, yarın 08.30’da İstanbul’dan İtalya’ya gidecek.