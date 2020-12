Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi Balıkesir’de açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler’in 75. yıl anısına Balıkesir’de yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi’nin bu ay hizmete açılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşmiş Milletlerin 75. yıl anısına Balıkesir’de yapımı tamamlanan Gençlik Merkezinin bu ay hizmete açılacağı müjdesini verdi. Gençlik Merkezi’nin dünyada ilk olma özelliğini taşıdığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bu merkez, Birleşmiş Milletler Gençlik Stratejisi ile ülkemizin uluslararası gençlik çalışmalarındaki güçlü varlığının kesişim noktasında önemli bir sembol olacaktır" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Birleşmiş Milletler 75.Yıl ofisi desteğiyle yapılan Birleşmiş Milletler75. Yıl Gençlik Merkezi hizmete açılıyor. Yapımı tamamlanan ve Birleşmiş Milletler’in 75. Yıl anısını yaşatacak olan gençlik merkezi, Dünya’da ilk olma özelliği taşıyor.

“75. Yıl Gençlik Merkezi’ni dünya gençliğinin hizmetine sunmaktan onur duyuyoruz’’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’ni dünya gençliğinin hizmetine sunmaktan Türkiye Cumhuriyeti olarak onur duyduklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, insanlığın ortak değerlerini yüceltmek için kendilerini en iyi şekilde yetiştirdiklerine işaret ederek "Bu merkez, Birleşmiş Milletler Gençlik Stratejisi ile ülkemizin uluslararası gençlik çalışmalarındaki güçlü varlığının kesişim noktasında önemli bir sembol olacaktır. Gençlerin katılımı barış kültürünün en temel dinamikleri arasındadır ve daima bu prensiple hareket etmeliyiz. Gençliğin güçlendirilmesine yönelik gençler için ve gençler ile gerçekleştirdiğimiz eylemlerimize hız kazandırmak istiyoruz. Yüksek genç nüfus oranıyla ülkemiz, BM’nin gençlik gündemindeki gelişmelerini daha ileriye taşıyarak BM 2030 Gençlik Stratejisini destekleyecek ve güçlendirecektir. Birleşmiş Milletler ile süregelen işbirliğimizden büyük memnuniyet duyuyor ve gençler için önemli fırsatlar olarak değerlendirdiğimiz yeni projelerin heyecanını taşıyoruz" dedi.

“Her şey gençlerimiz için”

Bakan Kasapoğlu, her şeyin gençler için olduğunu ifade ederek, "Gençler bizim yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük gücümüz. Gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları adına her türlü çabayı sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. 81 ildeki 354 gençlik merkezimizde gençlerimize hizmet etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her şey gençlerimiz için" diye konuştu.

Fabrizio Hochschild: “Birleşmiş Milletler 75.Yıl Gençlik Merkezi diyalog ve barış kültürüne katkıda bulunacaktır”

Birleşmiş Milletler 75. yıl Özel Temsilcisi ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Fabrizio Hochschild, BM 75.Yıl Gençlik Merkezi projesini desteklemekten onur duyduklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni tebrik etti.

Hochschild, açılacak gençlik merkezinin dünyada örnek teşkil edeceğini ifade ederek, "Merkez aracılığıyla gençler değerli beceriler kazanacak, mesleki eğitimlere katılacak ve birbirleriyle konuşma şansı yakalayacak. UN75 Gençlik Merkezi böylelikle Türkiye’de diyalog ve barış kültürüne katkıda bulunacaktır. Balıkesir, Türkiye’ye ve Ortadoğu’ya yayılan ’Bengi’ ve ’Güvende’ gibi folklorik danslarıyla ünlüdür. Gelin hep birlikte ’Bengi’ ve ’Güvende’nin ritmini kucaklayalım. Gelin bu karşılıklı anlayış yolculuğuna katılalım. Birleşmiş Milletler ’in 75. yıldönümünün anısını yaşatalım, 2020 ve sonrasında geleceğimizi birlikte şekillendirelim" diye konuştu.

Samed Ağırbaş: “Uluslararası ölçekte kapsayıcı ve kalıcı gençlik politikalarını hayata geçirmek için çalışıyoruz”

UN75 Gençlik Merkezi projesinin Danışma Kurulu Üyesi ve Dünya Gençlik Meclisleri Birliği Başkanı Samed Ağırbaş ise Türkiye’nin son yıllarda gençlik alanında ciddi yatırımlar yaptığını kaydederek şunları söyledi:

“Türkiye’nin gençlerinin uluslararası çalışmalarda daha çok yer alabilmesinin önünü açacak sistemleri kurmak için gayret ediyoruz. BM 75. Yıl Gençlik Merkezi, Türkiye için sembolik öneme sahip bir çalışma ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Türkiye’nin adayı. Belediyemize ve Bakanlığımıza gençler adına teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletlerin gençlik organizasyonunun temelini oluşturması hedeflenen ve Cumhurbaşkanımızın 73. ve 74. BM Genel Kurulları’nda bahsettiği Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi’ni de 2022 yılına kadar açmayı hedefliyoruz.”

Yücel Yılmaz: “Birleşmiş Milletler, Bakanlık ve Belediyemiz arasında hayata geçen bu proje gençler için çok önemli”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, “Balıkesir’imizde hayata geçireceğimiz projeyi Bakanlığımızla beraber geçen yıl planlamıştık. Gençlik Merkezimiz uluslararası organizasyonlara akredite olarak çalışmalarını sürdürecek. Gençlerimizi Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası organizasyonlar konusunda uzmanlaşmaları için destekleyeceğiz. Türkiye’de projemizi Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yapıyoruz. Sayın Bakanımızın belediyemize çok ciddi destekleri oldu. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.