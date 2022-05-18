Birgül Erken’den 19 Mayıs dalışı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalış sporcusu Birgül Erken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun’da 17 metrelik batık gemi dalışı ve su üzerinde bayrak açışı gerçekleştirdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda dalış etkinliği yapıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Kd. Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri gösteriyi TCSG 307 gemisinden takip etti.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalış sporcusu Birgül Erken, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında 17 metre derinlikte bulunan batık M/G TCSG 125 gemisine dalış yaptı. Birgül Erken dalış sonrası su üzerinde Türk bayrağını dalgalandırdı. Etkinlikte Atatürk posteri de açıldı.

Protokol, dalış gösterisi sonrası Birgül Erken’i kutladı.