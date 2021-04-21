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Bir üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif

TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Spor 21.04.2021, 11:31
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Bir üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 19.04.2021 Pazartesi günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

"KARANTİNAYA ALINARAK TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

(Ensonhaber)

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