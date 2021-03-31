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''Bir daha bu hakemi istemiyorum'' diyen Sergen Yalçın'a 2 maç şoku!

TFF, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Halil Umut Meler, üst üste 2 karşılaşmada Beşiktaş'ın maçını yönetecek.

Spor 31.03.2021, 16:30
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''Bir daha bu hakemi istemiyorum'' diyen Sergen Yalçın'a 2 maç şoku!

Milli maç arasının ardından gözler Süper Lig maçlarına çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, ligin 32. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

YALÇIN İSTEMİYORUM DEDİ, YİNE VERİLDİ

Açıklanan hakemler arasında en dikkat çeken detay ise Halil Umut Meler oldu.

1-1 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Meler, üst üste ikinci kez siyah-beyazlıların maçına atandı.

Hatırlanacağı gibi Sergen Yalçın, derbinin ardından "Bir daha Halil Umut Meler'i Beşiktaş maçına vermeyin." demişti.

Haftanın hakemleri:

Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler
Fenerbahçe-Denizlispor: Cüneyt Çakır

Öte yandan Fırat Aydınus ise yaklaşık 2.5 yıllık aranın ardından Galatasaray maçına verildi.

(Ensonhaber)

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