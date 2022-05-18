Bin 800 metre parkuru bulunan Gülüç Irmağı’nda ilk kürek yarışları yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi Irmağı’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kürek yarışı yapıldı.

Gülüç Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kano Kulübü’nün açılışı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dahilinde Gülüç Irmağı’nda veteranlar takımı sporcularının katılımı ile kürek yarışları yapıldı. Sporcular yarış sonunda Türk Bayrağı açarak güzel bir görsel oluşturdu. Dünya ve Avrupa’da birçok şampiyonluğu bulunan Fatih Örer’in katıldığı programda sporcular gösteri amaçla yarıştı. Düzenlenen yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalya verildi.

Kdz. Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Çelik, Gülüç’te Spor Bakanlığı ve Spor Toto’nun destekleri ile yapılan kano tesisinin açılışı için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, tesis ile birlikte Ereğli’de amaçlarının yeni sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Dünya ve Avrupa’da birçok kez ülkemizi temsil edip şampiyon olan Fatih Örer ise Gülüç Beldesi’ne böyle bir tesisin kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Örer konuşmasında, “Ben İstanbul’da yaşıyorum. 45 yıldır kürek sporcu ile uğraşıyorum. 22 yıldır da masterlerde Türkiye’yi temsil ediyorum. 5 kez dünya ve 8 kez Avrupa Şampiyonluğum var. Burada böyle bir etkinliğe destek veren master arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu olay burada yeniden küllerinden doğup alev olacak” dedi.

Gülüç Belediyesi olarak kendileri için hayal olan bir projeyi hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, amaçlarının yeni tesis ile birlikte hem dünya çapındaki sporcuları Gülüç’e getirmek hem de yeni sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Demirtaş gazetecilere yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Gülüç için bu proje bizlerin bir hayaliydi. Bizde bu hayali gerçekleştirmek için yolunda bulunduk. İleriki günlerde burada hem kano kürek eğitimleri verilecek hem de bölgeyi turizme açacağız. Dünya çapında sporcular buraya gelip yarışacaklar. Bizim hedefimiz Gülüç’ü daha da güzel bir hale getirmek. Bugün Gülüç Irmağında bu yarışların yapılması ve protokolümüzün ve diğer misafirlerinde gelmesi bizleri onurlandırdı ve gururlandırdı. İleriki günlerde kano kürek sporunu küçük yaşta çocuklarımıza da aşılamaya başlayacağız. Onları da spora yönlendireceğiz. Alt yapı olarak spor Bakanlığımız ve Spor Toto’nun destekleri ile Kano Kulübümüzün binasını, içerisinde soyunma giyinme odaları, duşlar ve kano malzemelerin konulabileceği bir yer yapıyoruz. 6 tane kano aldık. İleriki günlerde daha küçüklerini alıp ufak çocuklarımıza eğitim vereceğiz. Hemen yanına sosyal tesislerimize kazandırdık. Buraya eğitime gelen çocuklarımızın aileleri gelip çocuklarını izleyebilecek. Burada bin 800 metre uzunluğunda bir parkurumuz var. Aynı zamanda derenin kenarında yürüyüş alanlarımız var. Parkur boyunca aileler izleyebilecek. Böyle bir alan Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Bizim için bulunmaz bir nimetti. Bizde bunu en güzel şekilde değerlendirdik. Halkımıza hayırlı olsun.”