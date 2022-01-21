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Bin 512 sporcuya 10 bin 500 parça spor malzemesi dağıtıldı

Kastamonu’da faaliyet gösteren 48 amatör spor kulübündeki bin 512 sporcuya 10 bin 500 parça spor malzemesi dağıtıldı.

Spor 21.01.2022, 11:23
Bin 512 sporcuya 10 bin 500 parça spor malzemesi dağıtıldı

Kastamonu’da faaliyet gösteren 48 amatör spor kulübündeki bin 512 sporcuya 10 bin 500 parça spor malzemesi dağıtıldı.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor, TEB ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu organizasyonuyla Kastamonu’da faaliyet gösteren 48 amatör spor kulübünde çeşitli branşlarda sporculuk yapan bin 512 sporcuya 10 bin 500 parça spor malzemesi dağıtıldı. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Hem devlet hem özel sektör hem de sivil toplum kuruluşlarının çok güzel bir organizasyonu oldu. Şu manzara spora ilgi duyan herkes için bir bayram havası. Sporla iççice bir insanım. Spora karşı, hem idareciliğimde hem de şahsımda çok büyük bir sevgim ve ilgim var. Kastamonu gerçekten bir spor şehri. 19 ilçesiyle ve merkeziyle kapalı spor salonlarından açık spor salonlarına, yüzme havuzlarına her türlü sporu yapmaya elverişli tesisleriyle artı şu an yapımı devam etmekte olan çok az bir kısmı kalan kamp merkezimizle tüm milli takımlarımızı inşallah Kastamonu’da ağırlayacağız. Devlet olarak çok büyük yatırımlar yaptık. İlimizde 400 milyondan fazla bir yatırım gerçekleşti. Ama bu işin kolay kısmı. Zor kısmı bu salonları burada olduğu gibi gençlerimizi ve sporcularımızla doldurmak. Hem şahsım hem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarım hem belediye başkanlarımız hem kaymakamlarımız gerçekten de uyum içerisinde yoğun bir çaba içerisinde. Hentbolun bir ilde bu kadar yaygınlaşması oradaki spor kültürünün bence en büyük göstergesi. Bunun yanı sıra hem bireysel sporlarda hem de takım sporlarında, tekvandoda, karatede, eskrimde Avrupa 3’ncüsü olan gençlerimiz var. Atletizmde gördünüz. Masa tenisi sporcuları için çok güzel bir kampanyamızın projemizin başlangıcını yaptık. Engellileri de sporla buluşturacak. Engelli masa tenisi milli takımımız olimpiyat şampiyonu 2 sporcumuz buradalardı. Onlar da gördü. Futbolun yanı sıra basketbolun, voleyboluna kadar tüm takım sporlarında Kastamonu çok güçlü bir il. Burada en büyük eksiklerimizden bir tanesi spor kıyafetleriydi. Gençlere yaraşır bir malzeme dağıtımı gerçekleştirilmiş olması, amatör spor kulüpleri açısından çok özel ve güzel bir destek. TEB ailesine, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Eksik kalanları da inşallah en kısa zamanda tamamlayacağız. Böyle güzel bir organizasyondan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah salonları daima dolu dolu olan bir Kastamonu, sportif faaliyetleriyle Türkiye’nin gündemini işgal eden bir Kastamonu olması dileğiyle” dedi.

“Kastamonu’muzu her alanda en güzel yere taşımak, hepimizin üzerinde bir yükümlülük”

Kastamonu’yu her alanda en güzel yerlere taşımanın kendileri üzerinde bir yükümlülük olduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “İnşallah gençlerimiz gelecekte çok büyük başarılara imza atacaklar. Çünkü sporla birlikte ruhen bedenen rahatlıyorsunuz ve eğitim öğretim hayatı çok daha başarılı geçiyor. Bu çok önemli bir organizasyon. Kastamonu’muzu her alanda en güzel yerde taşımak, hepimizin üzerinde bir yükümlülük. Çünkü bu şehir İstiklalin şehri, bu şehir Selçuklunun ilk uç beyliğinden bir tanesi, Osmanlının sancak beyliği. Biz ağırlığı çok olan bir iliz. Gücümüzün farkında olmamız lazım. Kastamonu’muzu Türkiye’mizin en öndeki illerinden bir tanesi yapmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Allah gücümüzü kuvvetimizi arttırsın. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“400 milyon TL’yi aşan çok ciddi yatırımlar yapıldı”

Gençlerin bu organizasyondan dolayı mutlu olduğunu dolayısıyla kendilerinin de mutluğu olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da, “Son yıllarda Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun tensipleriyle ilimizde 400 milyon TL’yi aşan çok ciddi devasa yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Tabi ki bu yatırımların yapılması çok güzel bu noktada emeği geçen Valimize Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Ama yapmak önemli yaşatmak çok daha önemli. Bunca tesislerimizi nasıl yaşatacağız nasıl dolduracağız? Tabi ki sporun merkezinde gençlerimiz var. Ama sporun temelinde de Amatör Spor Kulüplerimiz var. Bu amatör spor kulüplerini nasıl yaşatmalıyız” şeklinde konuştu.

“Gönül isterdi ki faalde olan 88 kulübümüzün malzemesini dağıtalım”

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu ise, “Amatör spor kulüplerimize yapılacak olan malzeme dağıtım töreni için 0-15 yaş gruplarında kullanılmak üzere sosyal içerikli hazırlanan proje gereği, 48 kulübümüze, bin 512 sporcumuza 10 bin 500 spor malzemesi dağıtılacaktır. İhtisas kulübümüz 4, müessese kulübümüz 19, okul spor kulübümüz 25, normal spor kulüplerimizin sayısı 88, toplam 136 kulüp şuanda dernek olarak ilimizde faaliyetlerini yürütmektedir. Toplamda 88 kulübümüz aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Yapılacak bu dağıtımda, proje gereği 7-15 yaş grubu olduğu için projenin genel yönetmeni olarak İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü’müz, yaş gruplarına uyan faaliyetlerine devam eden malzeme desteğini buna göre düzenlemiştir. Gönül isterdi ki bütün faalde olan 88 kulübümüzün malzemesini dağıtalım. Ama inşallah bu konuda başkanımızla birlikte gerekli çalışmaları yapacağız, temin için gerekli uğraşlarımızı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından farklı branşlardaki sporcular hünerlerini gösterdi.

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