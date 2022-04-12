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Billie Jean King Cup Grup I’de 4 kıtanın karşılaşmaları için dünya Antalya’yı seçti

Kadınların milli takımlar düzeyindeki organizasyonu Billie Jean King Cup’ın Avrupa/Afrika Dünya Grubu I ve Asya/Okyanusya Dünya Grubu I mücadeleleri Antalya’da düzenleniyor.

Spor 12.04.2022, 15:41 12.04.2022, 15:45
Billie Jean King Cup Grup I’de 4 kıtanın karşılaşmaları için dünya Antalya’yı seçti

Kadınların milli takımlar düzeyindeki organizasyonu Billie Jean King Cup’ın Avrupa/Afrika Dünya Grubu I ve Asya/Okyanusya Dünya Grubu I mücadeleleri Antalya’da düzenleniyor.

Kadınların milli takımlar düzeyindeki organizasyonu Billie Jean King Cup’ın Avrupa/Afrika Dünya Grubu I ve Asya/Okyanusya Dünya Grubu I karşılaşmaları Antalya Megasaray Tenis Akademisi ev sahipliğinde Antalya’da devam ediyor. 11-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa/Afrika Grup I’da Türkiye ile birlikte Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve İsveç olmak üzere 11 ülke, Asya/Okyanusya Grup I’ turnuvasında Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda olmak üzere 6 ülke mücadele ediyor.

Organizasyonla ilgili düzenlenen basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Hakan Bebek, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve milli tenisçiler Zeynep Sönmez ve İlay Yörük katıldı.

Cengiz Durmuş: "Dünyanın en iyisi olabilmek için çabalar sarf ediyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenis ülkesi olmak için yıllardır çaba sarf edildiğini gelinen noktada da artık bir tenis ülkesi olunduğunu söyledi. Türkiye Tenis Federasyonu olarak özellikle dünyanın en iyisi olabilmek için, dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebilmek için bir çok stratejik planlar yaptıklarına değinen Durmuş, “Bu planları Gençlik ve Spor Bakanlığının onayları alınarak birlikte bir yol haritası çizerek ancak gelecek 10 yıllara ve daha ileriki yıllara sirayet edebilecek başarı planları olabilir” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun her zaman her projeye destek verdiğini belirten Durmuş, “Gençlerimizin, çocuklarımızın, sporcularımızın başarılı olabilmeleri için uluslararası bir turnuva ağımızın olması lazımdı. Bu turnuvaların olabilmesi için tenis akademisi gibi yatırımcılara ihtiyaç vardı. Uluslararası ilişkiler çok önemli, gerek dünya gerekse Avrupa tenis yöneticilerine Türkiye’nin bir spor ülkesi olduğunu, spora önem veren bir devlet olduğunu tenis anlamında göstererek bugünlere geldik. Bugün geldiğimiz noktada bizim de içinde bulunduğumuz 6 ülke burada 1 hafta boyunca turnuva yapıyor. Her sporcu ülkemizden ayrılırken bizim birer elçimizdir. Bu sporcular gittikleri her yerde bizi iyi anlatacaklar. Bunun en güzel örneği Avustralya Açık’ın basın toplantısında Rus sporcu Daniil Medvedev tüm dünyanın önünde Türkiye’den, Trabzon’dan üç dakika bahsetmesiydi. İsteyerek, planlayarak söyletmeye kalksanız söylemez. Bu sporcularında buradan bu güzel ülkeden Dünyaya mesaj vermeleri çok önemli. Bunlar için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nisan ayında Federasyon olarak düzenlenen başka turnuvalarında başlayacağına değinen Durmuş, “18 Nisan’da TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul başlıyor. Yine orada kendi yıldız sporcularımızla şampiyon olabilmek için mücadele vereceğiz. Hemen ardından 25 Nisan haftasında ITF’in turnuvası, ardından da 16 Mayısta Şırnak’ta uluslararası turnuva olan Cudi Cup devam edecek. Ekim ayı sonunda da gençler dünya şampiyonası Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup turnuvalarına yeniden ev sahipliği yapacağız. Geçen yılki başarılı organizasyondan sonra özellikle takvimi değiştirerek bu organizasyonu bize verdiklerini söylemek istiyorum. Biz, Türkiye Tenis Federasyonu olarak tenisin her zaman, her yerde, herkes tarafından oynanabileceğini gösterdik. Göstermeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Dünyanın en iyisi olabilmek için çabalar sarf ediyoruz” diye konuştu.

Hakan Bebek: "Bu organizasyonlar bizler için çok kıymetlidir"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Hakan Bebek, Uluslararası Tenis Federasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan 17 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan organizasyonda özellikle play-off’a çıkmak için yapılacak mücadelelerin kendileri için son derece kıymetli olduğunu söyledi. Bebek, “Böylesine önemli bir organizasyonun Türkiye’ye alınması noktasında ben özellikle Cengiz Başkanımıza burada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ülkeler uluslararası arenada gerçekleştirmiş oldukları bu uluslararası faaliyetlerle sadece sportif olaraktan değil, spor turizmi, ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımı noktasında da ciddi bir rol üstleniyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile federasyonlarımızın iş birliği içerisinde gerçekleştirdikleri bu organizasyonlar bizler için çok kıymetlidir. Tenis Federasyonumuz daha önce gerçekleştirmiş olduğu birçok önemli organizasyonun nasıl başarılı bir şekilde altından kalktıysa bu organizasyonda da başarısına devam edeceğine inancımız tamdır. Sonucun bizim lehimize olması ayrıca bizim temennimizdir. Güzel bir tenis organizasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleşeceğini beklemekteyiz” dedi.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Megasaray Tenis Akademisi olarak milli takıma değişik kategorilerde 6 oyuncu kazandırdıklarını, ayrıca 14 yaş grubunda Avrupa 13 numarasına yükselen Ada Kumru, ITF Junior 245’e yükselen Duru Söke gibi birçok yetenekli oyuncuları yetiştirdiklerini söyledi.

Zeynep Sönmez: "Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor"

Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise, “Biz böyle bir organizasyonu evimizde oynayabildiğimiz için mutluyuz. Kamp yapmak için diğer ülkelerden daha erken geldik. Bizim için çok iyi bir fırsat ülkemizde oynuyor olmamız. Çok fazla seyirci var, daha da fazla kişinin gelmesini bekliyoruz. Dünkü maçımızı kazandık, çok mutluyuz o yüzden. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu benim ikinci Fed Cup’ım çok güzel tecrübeler ediniyoruz, çok iyi oyuncular ile antrenman yapma şansımız oluyor” cümlelerine yer verdi.

Milli tenisçi İlay Yörük de duygularını şu sözlerle aktardı:

“Bu takımda benim ilk yılım ve bu takımda olmak gerçekten çok ayrı. Böyle bir organizasyonun evimizde olması, ülkemizde olması çok güzel ve özel. Kelimelere dökmek çok zor çünkü ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Kendi ülkemizdeki insanları, oyuncuları, ülkemizi onlara da yansıtıyoruz. Bizim ülkemiz hakkındaki önyargılarını değiştiriyoruz. Takımımızdaki oyunculardan bir şeyler öğrenebilmek benim için büyük bir şey, onların arasında olduğum için çok mutluyum.”

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