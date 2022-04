Billie Jean King Cup Grup I, 4 kıtanın karşılaşmaları için Dünya Antalya’yı seçti

Kadınların milli takımlar düzeyindeki organizasyonu Billie Jean King Cup’ın Avrupa/Afrika Dünya Grubu I ve Asya/Okyanusya Dünya Grubu I karşılaşmaları Antalya Megasaray Tenis Akademisi ev sahipliğinde Antalya’da devam ediyor.

11-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa/Afrika Grup I turnuvasında Türk milli takımı ile birlikte Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve İsveç olmak üzere 11 ülke, Asya/Okyanusya Grup I’ turnuvasında Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda olmak üzere 6 ülke mücadele ediyor.

Billie Jean King Cup turnuvası kapsamında Megasaray Club Belek Otel’de düzenlenen basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Hakan Bebek, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve milli tenisçiler Zeynep Sönmez ve İlay Yörük katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Tenis ülkesi olmak için çaba sarf edildiğini gelinen noktada da tenis ülkesi olduğunu ispat eden bir ülke olunduğunu söyledi.

Türkiye Tenis Federasyonu olarak özellikle Dünyanın en iyisi olabilmek için, dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebilmek için birçok stratejik planlar yaptıklarına değinen Durmuş, “Bu planları Gençlik ve Spor Bakanlığının onayları alınarak birlikte bir yol haritası çizerek ancak gelecek 10 yıllara ve daha ileriki yıllara sirayet edebilecek başarı planları olabilir” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanının her zaman her projeye destek verdiğini belirten Durmuş, “Gençlerimizin, çocuklarımızın, sporcularımızın başarılı olabilmeleri için uluslararası bir turnuva ağımızın olması lazımdı. Bu turnuvaların olabilmesi için tenis akademisi gibi yatırımcılara ihtiyaç vardı. Megasaray Tenis Akademisi Federasyonumuzun sporcularının tenis oynayabileceği ve gelebileceği bir yer olmuş durumda. Uluslararası ilişkiler çok önemli gerek dünya gerekse Avrupa tenisi yöneticilerine Türkiye’nin bir spor ülkesi olduğunu, spora önem veren bir devlet olduğunu tenis anlamında göstererek bugünlere geldik. Bugün geldiğimiz noktada bizimde içinde bulunduğumuz 6 ülke burada 1 hafta boyunca turnuva yapıyor. Her sporcu ülkemizden ayrılırken bizim birer elçimizdir. Bu sporcular gittikleri her yerde bizi iyi anlatacaklar. Bunun en güzel örneği Avustralya Açık’ın basın toplantısında Rus sporcu Daniil Medvedev tüm dünyanın önünde Türkiye’den Trabzon’dan üç dakika bahsetmesiydi. İsteyerek, planlayarak söyletmeye kalksanız söylemez. Bu sporcularında buradan bu güzel ülkeden Dünyaya mesaj vermeleri çok önemli. Bunlar için çalışıyoruz.”

“Nisan ayında Federasyon olarak düzenlenen başka turnuvalarında başlayacağına değinen Durmuş, “18 Nisan’da TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul başlıyor. Yine orada kendi yıldız sporcularımızla şampiyon olabilmek için mücadele vereceğiz. Hemen ardından 25 Nisan haftasında ITF’in turnuvası ardından da 16 Mayısta Şırnak’ta uluslararası turnuva olan Cudi Cup devam edecek. Ekim ayı sonunda da gençler dünya şampiyonası Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup turnuvalarına yeniden ev sahipliği yapacağız. Geçen yılki başarılı organizasyondan sonra özellikle takvimi değiştirerek bu organizasyonu bize verdiklerini söylemek istiyorum. Biz Türkiye Tenis Federasyonu olarak tenisin her zaman her yerde herkes tarafından oynanabileceğini gösterdik. Göstermeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Dünyanın en iyisi olabilmek için çabalar sarf ediyoruz.” diyerek konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Hakan Bebek, Uluslararası Tenis Federasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan 17 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan organizasyonda özellikle play-off’a çıkmak için yapılacak mücadelelerin kendileri için son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Bebek, “Böylesine önemli bir organizasyonun Türkiye’ye alınması noktasında da öncelikle Cengiz Başkanımıza ve ev sahipliği yapan Megasaray’a teşekkür ediyorum. Çünkü ülkeler uluslararası arenada gerçekleştirmiş oldukları bu faaliyetlerle sadece sportif olarak değil aynı zamanda spor turizmi, ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımı noktasında da ciddi bir rol üstleniyorlar. Müsabakada görev alacak olan antrenörlerimize, sporcularımıza ve emeği geçen herkese başarılar diliyorum” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin;

“A Milli kadın tenisçilerimiz bir hafta önce Megasaray’a geldiler. Tenisçi kızlarımız, Megasaray Tenis Akademi’de (MTA) Fed Cup takım kaptanı ve MTA Başantrenörü Alaaddin Karagöz eşliğinde kampa katıldılar ve turnuvaya en iyi şekilde hazırlandılar. MTA milli takıma değişik kategorilerde 6 oyuncu kazandırdı. Ayrıca akademimizde 14 yaş grubunda Avrupa 13 numarasına yükselen Ada Kumru, ITF Junior 245’e yükselen Duru Söke gibi birçok yetenekli oyuncuları yetiştiriyoruz. Bu sayede akademiye dünyanın değişik köşelerinden öğrenciler katılıyor. Kamp ve turnuvalar için dünya çapında kulüpler burayı tercih ediyor. Münferit olarak tenis eğitimi ve koçluk talepleri de artıyor. Megasaray’da şu an Billie Jean King Cup Turnuvası’nın yanı sıra ITF turnuvaları ve Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu’nun turnuvaları da oynanıyor ve 500 civarında sporcuyu ağırlıyoruz. Bu talepleri karşılamak için 50 olan kortumuzu, 71’e çıkarıyoruz. Böylece önemli turnuvalar için gelenlere, kamp yapan kulüplere ve otel müşterilerimize iyi hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu sene Ekim sonunda, geçen sene de sponsor olduğumuz Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup turnuvalarına, 2 milyon liralık sponsorluk desteği vereceğiz. Bu turnuvanın organizasyonunda, öncelikle Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’a bu turnuvayı getirmek için verdiği büyük mücadeleden ötürü teşekkür ederim. Ayrıca antrenörlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta milli kızlarımız olmak üzere bütün tenisçilere başarılar diliyorum.



Sporcular dışında otelimizde Avrupa’dan önemli sayıda misafir de ağırlıyoruz. Otelimiz şu an tam dolu. Alternatif turizm olarak da gördüğümüz sporun doluluğumuza katkısı çok büyük. Biz Almanya’da tanınan bir grubuz ve Megasaray’ı çok tercih ediyorlar. Şu anda bile otelimizde önemli sayıda Alman turist var. Pandemide gelemeyen repeat müşterilerimiz bu yıl tatil için daha istekli görünüyorlar. Otelimiz büyük bir olay olmazsa önümüzdeki aylarda da dolacaktır. Savaştan dolayı gelemeyen Rus ve Ukraynalı turistlerin yerine başta Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ile açığı kapatabiliriz diye düşünüyoruz. 2022 yılında Almanya rezervasyonları 2019’a göre %20 artış gösteriyor.



Genel olarak Türkiye’ye bakarsak; 2021 yılında 30 milyon ziyaretçi geldi ve turizm geliri 24 milyar doları buldu. 2022’de Türkiye olarak 2019 rakamlarına ulaşmayı hedeflemiştik. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı her şeyi alt üst etti. Geçen sene ülkemize 5 milyon Rus, 2 milyon Ukraynalı turist geldi. Bu sene Ukrayna’dan çok bir şey beklemiyoruz.

Uçuş sorunları çözülürse belki Rusya’dan 2 milyon turist gelebilir.2021’e göre bu bölgelerden 5 milyon turist gelmeyecek. Buna karşılık şu an Avrupalı turistler Türkiye’ye gelmeye çok istekli. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden iyi rezervasyon akışı var. Savaşın tahribatı, sırf bu iki ülkeyi değil bu ülkelerle ticari ilişkileri olan Avrupa’yı da etkiliyor. Şu an görüldüğü gibi enerji fiyatları çok çok arttı. Bazı emtialar çok pahalandı. Dünyada enflasyon ciddi şekilde yükseliyor. Bu yüzden bizim turist aldığımız ülkelerden bazı müşterilerimiz gelemeyecek. Bu olumsuz gelişmelere karşı Türkiye, Akdeniz’ deki rakiplerimize göre daha hesaplı. Otellerimiz daha yeni, personellerimiz daha genç, mutfağımız daha zengin ve hizmet kalitemiz daha yüksek. Ayrıca Rusya’ya konan ambargolardan dolayı Rus turistlerin Avrupa destinasyonlarına uçma imkanı yok. Bu sebeple Türkiye’yi tercih edeceklerdir.Kuzey komşularımız yakın zamanda barışmazlarsa gelen turist sayısında 2021’i yakalar ya da üstüne çıkabiliriz. Barış olup Rusya’ya uçuşlar başlarsa 2019 rakamlarına yaklaşırız.Her türlü zorluklara rağmen biz turizmde potansiyel görüyoruz. Krizler içinde fırsatlar olduğunun çok iyi farkındayız. Turizm yatırımlarına devam edeceğiz.” dedi.



Milli Tenisçi Zeynep Sönmez ise, “Biz böyle bir organizasyonu evimizde oynayabildiğimiz için mutluyuz. Kamp yapmak için diğer ülkelerden daha erken geldik. Ülkemizde oynuyor olmak bizim için çok iyi bir fırsat. Çok fazla seyirci var daha da fazla kişinin gelmesini bekliyoruz. Dünkü maçımızı kazandık o yüzden çok mutluyuz. Şu an takım arkadaşımız Pemra maçta, onun da kazanacağını umut ediyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Başkanımıza da bizi yalnız bırakmayıp gelip desteklediği için çok teşekkür ediyoruz. Bu benim ikinci Fed Cup’ım çok güzel tecrübeler ediniyoruz çok iyi oyuncular ile antrenman yapma şansımız oluyor. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için Kemal Bey’e ve Megasaray’a teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.



Milli Tenisçi İlay Yörük de “Bakanlığımıza, Başkanımıza ve Megasaray yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Milli takımda benim ilk yılım ve bu takımda olmak gerçekten gurur verici. Böyle bir organizasyonun evimizde olması, ülkemizde olması çok güzel. Kelimelere dökmek çok zor çünkü ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Kendi ülkemizdeki insanları, oyuncuları, ülkemizi diğer ülkelere de yansıtıyoruz, tanıtıyoruz. Bizim ülkemiz hakkındaki önyargılarını değiştiriyoruz. Takımımızdaki oyunculardan bir şeyler öğrenebilmek benim için büyük bir tecrübe, onların arasında olduğum için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum..” ifadelerini kullandı.

Organizasyon 16 Nisan’da sona erecek.