Bilge Alev milli takımda

Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bilge Alev, Türkiye şampiyonu olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, elde edilen başarının ardından Bilge Alev ve antrenörü Murat Gürsel ile telefonda görüşerek tebrik etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun yılın en büyük ve en önemli şampiyonası 01-06 Şubat 2022 tarihleri arasında Mersin Erdemli Atış Poligonu’nda yapıldı. 18-27 Mart 2022 tarihlerinde Norveç’te yapılacak olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’na katılacak milli aday kadroyu oluşturacak sporcuların belirlendiği şampiyonada Bilge Alev’in elde ettiği derecelerle milli takıma seçilmesi tüm ilçede sevinçle karşılandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Spor müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Gençlik Spor Kulübü (BSK) olarak katılım sağladığımız bu büyük şampiyonayı gurur verici sonuçlar ile tamamladık. Daha önceleri de birçok başarılar ortaya koyduğumuz bu branşta, en büyük başarıyı bu müsabakada gerçekleştiren gururumuz Bilge Alev elde etti. Mersin’deki başarısının ardından milli takımımızda yer almaya hak kazanan sporcumuzun Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olması bizler için büyük bir gurur vesilesi. Söz konusu şampiyonada kendisine başarılar diliyorum. Dualarımız ve desteğimiz kendisiyle beraber” dedi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun Mersin Erdemli Atış Poligonu’nda Havalı Silahlar Genç Bayanlar Tabanca dalında müsabakaya katılan Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bilge Alev seri atışları sonucunda 564 puan atarak final atışlarına 2. sıradan girmeye hak kazandı.

Bu yıl yeni düzenlenen final atışları sonucunda altın madalyanın sahibi olan Bilge Alev Norveç’te yapılacak şampiyonanın milli aday kadrosuna seçilerek milli formayla ülkemizi temsil etme hakkını kazandı.

Şampiyona sonrası duygularını dile getiren Bilge Alev’in antrenörü Murat Gürsel, “Hayalimiz buydu, çok çalıştık ve kazandık. Bilge’ye her zaman güvendim, kabiliyetli kızımız hak ettiği yerde, kendisini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Avrupa’da, daha sonra dünya kupasında ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil etme hakkını elde edecek ve yurt dışında madalyalar kazanacak” şeklinde konuştu.

Başkan Kılıç, Bafra Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı’nda gündem öncesi yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde Samsun’da Atatürk anıtına yapılan saldırıyı bir kez daha kınarken, milli takıma seçilen Bafra Belediye GSK Atıcılık sporcusu Bilge Alev’i de tebrik etti.