Bileklerini Dünya Şampiyonası’na hazırlıyorlar

Defalarca hem dünya hem de Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonaları’nda dereceler elde eden milli sporcu Evren Serhat Arslan; Türkiye’nin bu branşta artık söz sahibi olduğunu ifade ederek, "Milli takıma girmeye hak kazanan 14 sporcusu ile Ekim’de Antalya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyoruz” dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarına adını altın harflerle kazıyan Eskişehirli milli sporcu Evren Serhat Arslan; son zamanlarda bilek güreşinin, devletinde desteğini arkasına alarak ciddi bir şekilde ilerleme kat ettiğine vurgu yaptı. 22 yıldır bilfiil bilek güreşi camiasının içerisinde yer alan Arslan; 4 Dünya, 5 Avrupa ve 34 kez de Türkiye şampiyonluğu yaşadığını ifade ederek, sonbaharda Antalya’da düzenlenecek olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda birincilik elde ederse aktif olarak sporculuk kariyerini noktalayacağını belirtti. Hem babası hem de antrenörü olan Şener Arslan’ın, 1997 senesinden itibaren Eskişehir’de kurduğu bilek güreşi takımını artık devraldığını dile getiren milli sporcu Arslan, “Eskişehir olarak çok büyük bir potansiyelimiz var ve bunu da Mart ayında düzenlenen milli takım seçmelerinde, 14 sporcumuzun elde ettiği başarılı sonuçlar ile gösterdik” şeklinde konuştu.

“Ekim ayında Antalya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyoruz”

Eskişehir Bilek Güreşi Takımı’nın resmi kayıtlarına göre 130 kişiyi barındıran bir ekibe sahip olduğunu belirten Evren Serhat Arslan, milli takıma girmeye hak kazanan 14 sporcusu ile Ekim’de Antalya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na hazırlandıklarından bahsetti. Bu yıl ki şampiyonanın Türkiye’de yapılmasının kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Arslan, “Her zaman olduğu gibi milli takım için elimden geleni yapmaya hazırım. Benim haricimde Ahmet Sevim, Zeynep Sude Üstünkaya, Derya Ceren Çağlayan, Tuğba Yıldırım, Dilara Emeklice, Ozan Beyazkuş, Muhammet Koca, Selçuk Özalp gibi milli sporcularımız olup ayrıca engelli şampiyon sporcularımızdan da Murat Cırık ve Arif Başardurak gibi başarılı isimler var” dedi.

“12 yaşından önce çocukların bilek güreşine başlamasını tavsiye etmiyoruz”

“Bilek güreşi, eklemler üzerine yapılan; güç ve ağırlığın ön planda bir spor dalıdır” diyen Arslan, “12 yaşından önce gelen sporcuları, bu branşa başlatmamayı tercih ediyoruz. Çünkü kemik yapısı erkenden bozulabilir ve bileği uygun olmadığı için kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Nadiren de olsa küçük yaşlarda başlattığımız sporcuların antrenmanı ise ya kendi vücut ağırlıkları ile ya da direnç bantları ile gerçekleşiyor. Eğer bilek güreşinden önce yüzme, jimnastik ve atletizmin çeşitli dalları ile uğraşmışsa; alt yapısı sayesinde bu branşta rahat ediyor” diye belirtti.