banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçak ile ilgili açıklama...
Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçak ile ilgili açıklama...
Güzellik yarışmasında taç kavgası!
Güzellik yarışmasında taç kavgası!
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
Rusya, Navalny'i yavaşça öldürüyor olabilir
Rusya, Navalny'i yavaşça öldürüyor olabilir

Bilecikli 61 yaşındaki atlet maratonu 1 saat 44 dakikada tamamladı

Bilecikli 61 yaşındaki maratoncu Rıza Yıldırım, katıldığı N Kolay İstanbul Yarı Maratonunda kategorisinde 13. oldu.

Spor 07.04.2021, 13:53
3
Bilecikli 61 yaşındaki atlet maratonu 1 saat 44 dakikada tamamladı

Bilecikli 61 yaşındaki maratoncu Rıza Yıldırım, katıldığı N Kolay İstanbul Yarı Maratonunda kategorisinde 13. oldu.

Bu yıl dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihi yarımada düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonuna Bilecikli maratoncu Rıza Yıldırım da katıldı. 21 kilometrelik parkurda 3 bin 100 erkeğin katıldığı maratonda 61 yaşındaki Rıza Yıldırım 1 saat 44 dakika parkuru tamamladı. Katıldığı 60-64 yaş kategorisinde 13. olan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e, Bilecik Belediyespor yönetim kurulu üyelerine kendisine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
19°
açık