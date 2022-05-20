Bilazer: “Denizlispor’u kutluyorum, ligde kalmasına sevindim”

Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Denizlispor maçının ardından, “Başlangıçta çok kötü başlamadı ama durağan toptan yediğimiz bir golden sonra bütün oyunun dengesini kaybettik” diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in son haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Denizlispor’a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, “Bugün ligin son maçı ama bizim için play-off öncesi bir kısa süre alan az oynayan bu sene oyuncuları hem görebilme adına önemli bir maçtı. Çünkü play-off da kimin ne yapabileceğini, kimin ne yapamayacağı noktasında kafamızda bir takım soru işaretleri kalmasın diye birçok oyuncumuza şans verdik. Onların da son durumlarını görmek istedik. Bugün oyuna başlangıçta çok kötü başlamadı ama durağan toptan yediğimiz bir golden sonra bütün oyunun dengesini kaybettik. Ondan sonra da peş peşe gelen gollerle 3-0’lık bir skorla ilk yarıya girdik. Haliyle ondan sonra toparlanmak kolay değildi. İkinci yarı biraz daha takım dengeli oynamaya çalıştı ama nihayetinde beklediğimiz skor olmadı. Denizlispor’u kutluyorum, hem ligde kalmasına sevindim hem de bu maçta aldıkları skordan dolayı onları kutluyorum. Bizim için zaten son 3 haftalık periyod tamamen play-off’a yönelik bir periyot geçmişti. Şu anda rakip de belli oldu. İstanbulspor’la önce Erzurum’da sonra İstanbul’da oynayacağız. Erzurumspor olarak tekrar Süper Lig’e dönmek istiyoruz” dedi.