Bilardo Dünya şampiyonu Türkiye

Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir’den oluşan Milli Takım, 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası Finali’nde, İsveç’i mağlup ederek üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Bilardoda Dünya Şampiyonası’nda, Türkiye Milli Takım adına Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir finalde İsveç Milli takımıyla karşılaştı. Milli oyuncular, rakiplerini 40-29’luk skorlarla mağlup ederek üst üste 3. kez dünya şampiyonluğunun zaferini yaşadı.