Bilal Kısa, futbolu bıraktı
37 YAŞINDAKİ FUTBOLCU BİLAL KISA, PROFESYONEL FUTBOL HAYATINI SONA ERDİRDİĞİNİ AÇIKLADI.
37 yaşındaki futbolcu Bilal Kısa, profesyonel futbol hayatını sona erdirdiğini açıkladı.
Deneyimli futbolcu Bilal Kısa, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Kısa, "19 sene profesyonel olarak oynadığım futbolu bugün itibari ile bırakmış bulunuyorum. Osmancıkgücü, Yücespor, Fenerbahçe, İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Karşıkıya, Karabükspor, Bursaspor ve Boluspor’un tüm yöneticilerine, taraftarlarına, çalışanlarına ve sahada birlikte ter döktüğüm futbolcu kardeşlerime, ayrıca Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupayı kazandığım ve unutamayacağım anlar yaşadığım Akhisarspor ve Galatasaray’a ve büyük taraftarına, bu süreçte benim daim yanıma olan aileme, eşime ve çocuklarıma teşekkür ederim. Bu veda benim için çok zor olsa da yeni bir kariyerin başlangıcı olacağı için heyecanlıyım. Tekrardan futbolun içinde görüşmek üzere" dedi.
37 yaşındaki futbolcu kariyerinde Galatasaray ve Akhirsaspor ile 2’şer kez Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’yı kazandı.
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