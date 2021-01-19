Bilal Başacıkoğlu Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor ile yollarını ayıran Bilal Başacıkoğlu’nu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına hız veren Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden 25 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu’nu sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Trabzonspor forması giyen başarılı futbolcu Bilal Başacıkoğlu ile anlaşmaya vardı. 1995 doğumlu Bilal Başacıkoğlu, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı armamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor formasıyla iki sezonda toplam 19 maça çıkan Bilal Başacıkoğlu, 1 asist yapma başarısı gösterirken, Süper Lig kariyerinde forma giydiği 46 maçta ise toplamda 4 asist yapabildi.