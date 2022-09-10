Biga’da yüzme turnuvası düzenlendi

Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Biga Belediyesi tarafından 18 Eylül Kurtuluş Yüzme Turnuvası düzenlendi.

Biga Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Yarı Kapalı Yüzme havuzunda düzenlenen turnuvaya Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celal Avcı, Biga Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Görevlisi Ertuğrul Bilgücü, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan katıldı. Yarışmada 4 kategoride dereceye giren yüzücülere ve engelli yüzücülere ödülleri takdim edildi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti ve ödüllerini takdim etti.

Başkan Erdoğan, etkinlikte yaptığı açıklamasında, "Bundan bir buçuk yıl önce böyle bir havuz yoktu. Bu havuzun Biga’ya kazandırılmasında bizimde çorbada tuzumuz oldu. Bir yıldan bu yana havuzumuzda gençlerimiz ve çocuklarımız yüzme öğrendi. Biliyorsa da yüzme tekniklerini geliştirdi. Burada görev alan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ekiple çocuklarımızın hizmetindeyiz. Turnuvada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.