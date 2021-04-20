Bielsa: Güçlü, fakiri yok etmek istiyor

Liverpool ile berabere kalan Leeds United menajeri Marcelo Bielsa ve takımın forvetlerinden Patrick Bamford, maç sonunda Avrupa Süper Ligi yorumları yaptı.

"FUTBOLU AYAKTA TUTAN ŞEY ZAYIFIN GÜÇLENME UMUDUDUR""

Deneyimli teknik adam Marcelo Bielsa, Süper Lig projesiyle ilgili, "Niye şaşırdınız? Futbolu ayakta tutan şey zayıfın güçlenme umududur, en güçlünün daha da güçlenmesi değil. Süper Lig'e şaşırmıyorum çünkü dünyada güçlü olanın daha zengin olması ve geri kalanının daha fakir olması gibi bir düşünce var." diye konuştu.

Hayatın her alanında güçlülerin kendi dertlerinde olduğunu belirten Bielsa, futbol düzeninin bu anlayışla devam etmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, "Kulüplerin sahipleri olsa da gerçekte kulüpler o armaya aşık olanlardır. Onlar olmazsa futbol diye bir şey de olmaz." ifadelerini kullandı.

Takımın önemli isimlerinden Patrick Bamford da konuyla iligli konuşarak, "Twitter'da gördüklerime göre, bu Süper Lig oluşumundan memnun olan bir futbol taraftarı görmedim. Futbol taraftarlar içindir. Taraftarlar olmasaydı futbol kulüpleri bir hiç olurdu." diye konuştu.

"HAK EDİN" TİŞÖRTÜ

Öte yandan Leeds United oyuncuları, Liverpool maçına çıkmadan önce üzerinde "Futbol taraftarlar içindir" ve Şampiyonlar Ligi logosonun altına "Hak edin" yazılı tişörtlerle çıkarak rakiplerine gönderme yaptı.

(Ensonhaber)