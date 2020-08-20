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Biathlon Milli Takımı çalışmalarını Van’da sürdürüyor

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU BİATHLON A VE GENÇ TAKIMI 2020 YILI FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN HAZIRLIK KAMPI İÇİN VAN’IN MERKEZ EDREMİT İLÇESİNİ TERCİH ETTİ.

Spor 20.08.2020, 10:18
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Biathlon Milli Takımı çalışmalarını Van’da sürdürüyor

Biathlon Milli Takımı, hazırlık kampı için Van’ın merkez Edremit ilçesini tercih etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle çalışmalara verilen aranın ardından tekrar antrenmanlarına başlayan Türkiye Kayak Federasyonu yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına da başladı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda 11 Ağustos tarihinde başlayan milli takım kampında gerçekleştirilen kayaklı koşu ve atışın birleşiminden oluşan biathlon branşı, yüksek motivasyon gerektiriyor.

Rakımın yüksek olması nedeniyle uygun kamp alanı için tercih edilen Van’da sporcular, ilk etapta parkurda tekerlekli kayak, ardından atış poligonunda atış yapıyor. Yoğun tempoyla antrenman yapan sporcular, Türkiye’yi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.

Atış poligonunda sporcuları izleyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Biathlon Milli Takımı sporcularına başarılar diledi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnanç, bundan sonraki süreçte de milli takımı Van’da misafir etmeye devam edeceklerini belirtti. Kamp çalışmalarının bir hafta daha süreceğini ifade eden Nevzat İnanç, "Edremit ilçe sınırlarında bulunan ve daha önce İl Emniyet Müdürlüğümüzün kullanmış olduğu atış poligonunu şu an biathlon branşı için kullanıyoruz. Sporcularımız atış işlemlerini bu poligonda yaparken, poligona gelen asfaltlı yolda ise tekerlekli kayakla çalışmalarını tamamlıyorlar. Biathlon Milli Takımı kampımız bir hafta daha sürecek. Türkiye’de nadir olarak bulunabilecek çalışma alanına sahip olduğumuzu ve buranın değerlendirilebileceği ifade edildi. Bundan sonra milli takımımızı burada misafir etmeye devam edeceğiz. Böylece biathlon branşında bir takım yarışmalarımızı da ilimizle buluşturmuş olacağız" dedi.

"Van’ın yüksek rakım avantajı var"

Van’da 11 milli takım sporcusunun misafir edildiğini dile getiren İnanç, "Van’ın tercih edilmesindeki en önemli husus yüksek rakım avantajından dolayıdır. Bunun için Van, bütün branşlar için tercih edilir. Ancak buna uyguna tesis altyapı varsa milli takımlar burayı tercih eder. Burada yüksek rakım avantajının yanında biathlon branşına uygun atış poligonu ve parkurumuzun olması önemli tercih sebebidir" diye konuştu.

Kenan Ören: "Van, kış ve yaz sporları için ideal"

Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle sezona geç başladıklarını belirten Biathlon Milli Takım Antrenörü Kenan Ören ise, "Rakımın yüksek olması, antrenman koşullarının elverişli olması ve Van Gölü kıyısında gençlerimizi motive etmenin bizim için avantajlı olacağını düşündüğümüz için Van ilini tercih ettik. Van ilimiz kış ve yaz sporları için antrenman ve müsabakalara yönelik çok ideal bir ilimizdir" şeklinde konuştu.

Korona virüs sürecinde çalışmalarını kendi evlerinde azimle sürdürdüklerini ifade eden Biathlon Milli Takım sporcuları da dünya şampiyonasında Türkiye adına en iyi dereceyi almak için yoğun tempoyla antrenman yaptıklarını kaydetti.

Öte yandan, 11 sporcudan ve 4 antrenörden oluşan takımın kamp çalışmaları 26 Ağustos tarihinde sona ereceği bildirildi.

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