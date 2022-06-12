Beysu Konyaspor finalde seriyi eşitledi
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beysu Konyaspor Basketbol, deplasmanda Samsunspor’u uzatmalar sonucu 99-96 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beysu Konyaspor Basketbol, deplasmanda Samsunspor’u uzatmalar sonucu 99-96 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Fatih Güler xx, Berk Kurtulmuş xx
Samsunspor: Gökhan Aydın xxx 24, Jalone Friday xx 13, Burak Eşlik xx 8, Ege Yaşar xx 5, James Frazier xx 14, Utku Saraloğlu xx 4, Mert Gizir xx 10, İzzet Türkyılmaz xx 5, Ercan Bayrak xx 4, Mert Ali Sert xx 4, Göktuğ Baş xx 5
Başantrenör: İlker Salman
Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan xx 17, Matthew Morgan xxx 28, Can Altınığ x 2, Taygun Erülkü xx 17, Derek Ikumalo Ogbeide xxx 19, Mert Konuk xx 6, Hamza Alptuğ Baştuğ x, Mehmet Özdoğan xx 5, Hazer Avcı x, Cengiz Aydın Ergen x 2, Azizcan Özdemir xx 3, Umut Geçen x
Başantrenör: Engin Gençoğlu
1. Periyot: 22-22
Devre: 44-34 (Samsunspor lehine)
3. Periyot: 64-62 (Samsunspor lehine)
Normal süre: 85-85