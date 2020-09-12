banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
“Asla diz çökmeyeceğim”
“Asla diz çökmeyeceğim”

Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ HOCASI İLKER PÜREN

Spor 12.09.2020, 20:14
1
Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşması konuk takımın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, çok pozisyonlara girdiklerini ancak hesaplamadıkları bir sonuç aldıklarını belirterek, “Hiç hesaplamadığımız bir sonuç oldu ama bugün çok pozisyona girdik. Pozisyona girmekle birlikte oyuncalarımızın henüz daha yeterince birbirini tanıma, algılama, aynı pozisyonları devam ettirmelerinde sıkıntılarımız oldu. Ama işin kopma noktası hakemin net penaltı pozisyonunu görememesi. Nasıl göremedi bilemiyorum. Her açıdan vermek lazım. Nedense benim hocalık hayatımda hep bu stajyer hocalar yada ilk defa maça çıkanlar denk geliyor. Netice itibariyle çok az verdiğimiz pozisyonda gol yemek şuan düşündüğümüz savunma anlayışımıza uymuyor. Bu pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah telafi ederiz önümüzdeki haftayla birlikte. Çünkü hiç beklediğimiz, hesap ettiğimiz bir sonuç olmadı” dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak konuşan Taşyürek, “Eksik görülen ve herkesin gördüğü, bizim de çalıştığımız yerle ilgili çok ciddi çalışıyoruz. Yarın sonuçlandıracağımız var. Bir kaç gün içinde de eksik bölgelerle ilgili 3 oyuncu düşüncemiz var. Onları da tamamlarsak daha iyi bir takım olacağız” ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, alınan skordan mutlu olduklarını söyleyerek, “Ligin ilk müsabakasını 3 puanla kapatmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Oyuncularım bugün elinden gelen gayreti gösterdi. İlk maçlar her zaman zor olur. Çok kaliteli bir ekibe karşı oynadık. Baktığınız zaman birebirde Boluspor’u değerlendirdiğizde bu ligin iyi oyuncularından kurulu bir ekip. İster istemez ilk maçın verdiği psikolojik baskıyla beraber taktiksel olarak istediklerimizi sahaya yansıtamasak da mücadele gücü ve takımdaşlık olarak son derece iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum. Buradan çıkaracağımız derslerden sonra bu takım ileriki haftalarda çok daha iyi noktalara geleceğini kamuoyuna bildirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2020
İmsak 05:08
Güneş 06:35
Öğle 13:05
İkindi 16:38
Akşam 19:26
Yatsı 20:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Galatasaray 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Fenerbahçe 1 3
6. Ankaragücü 0 0
7. Antalyaspor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Beşiktaş 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. Kasımpaşa 0 0
14. Kayserispor 0 0
15. Konyaspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Çaykur Rizespor 1 0
18. Gaziantep FK 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Altınordu 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Ankara Keçiörengücü 1 3
4. Ankaraspor 1 3
5. Adana Demirspor 0 0
6. Adanaspor 0 0
7. Akhisar Bld.Spor 0 0
8. Altay 0 0
9. Balıkesirspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Samsunspor 0 0
13. Tuzlaspor 0 0
14. İstanbulspor 0 0
15. Bandırmaspor 1 0
16. Boluspor 1 0
17. Eskişehirspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Liverpool 1 3
3. Crystal Palace 1 3
4. Aston Villa 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Man City 0 0
11. M. United 0 0
12. Newcastle 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Tottenham 0 0
15. West Bromwich 0 0
16. West Ham 0 0
17. Wolverhampton 0 0
18. Leeds United 1 0
19. Southampton 1 0
20. Fulham 1 0
Takımlar O P
1. Granada 1 3
2. Celta de Vigo 1 1
3. Eibar 1 1
4. Atletico Madrid 0 0
5. Barcelona 0 0
6. Cádiz 0 0
7. Deportivo Alaves 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Huesca 0 0
11. Levante 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Real Betis 0 0
14. Real Madrid 0 0
15. Real Sociedad 0 0
16. Real Valladolid 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Valencia 0 0
19. Villarreal 0 0
20. Athletic Bilbao 1 0