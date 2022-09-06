Beykoz’da Yaz Spor Okulları’nda coşkulu kapanış

Beykoz’da bu yıl 4 bin 402 çocuğu sporla buluşturan ’Yaz Spor Eğitimleri’ renkli bir kapanış töreniyle sona erdi.

Beykoz Belediyesi’nin sporla iç içe ve sağlıklı nesiller için düzenlediği eğitimler ilçedeki çocuklara spor ve eğlence dolu bir yaz sundu. Atletizm, okçuluk (olimpik ve geleneksel), cimnastik, tekvando, karete, kick boks, tenis, kano, basketbol ve voleybol olmak üzere toplamda 16 farklı branşta yapılan eğitimlerde çocuklar, uzman spor hocaları eşliğinde yeni spor dallarıyla tanışırken, yeteneklerini de geliştirdi.

Beykoz Stadı’nda düzenlenen, yaz boyu eğitimlere katılan çocukların yaz spor okulları kapanış töreni ailelerin de katılımıyla şölen havasında geçti. Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın katıldığı törende ilk olarak eğitimlerden kesitler sunan film gösterildi, yaz kursu öğrenciler ile Beykoz Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları geçit yaptı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli yaz boyunca eğitim alan çocuklarla yakından ilgilenerek başarılar diledi.

“Gençlerimizin sağlıklı, mutlu, huzurlu olmalarını hedefledik”

Konuşmasında sporla sağlıklı ve özgüvenli çocuklar yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Beykoz’da yaz boyunca gerçekleştirdiğimiz yaz spor okullarına ilgi gösteren gençlerimize ve onların annelerine babalarına çok teşekkür ediyorum. Yaz tatili boyunca gençlerimizle beraber birçok spor dalında çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarda amacımız, genlerimizin özgüveni geliştirmek, spora alıştırmak, disiplinli olmalarını sağlamak ve sağlıklı mutlu huzurlu olmalarına yönelik katkı vermeye çalıştık. Yetkiyi Beykozlu hemşerilerimizden aldık onlara müteşekkiriz” diye konuştu.

Yaz Spor Eğitimleri kapanış törenin ardından yüzlerce öğrenciye katılım belgesi takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.