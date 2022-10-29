Beykoz’da pedallar Cumhuriyet coşkusuyla döndü

Beykoz’da, Cumhuriyet’in 99. yılı kutlamaları çerçevesinde Türkiye çapında profesyonel bisiklet sporcularının yarıştığı ’29 Ekim Beykoz Cumhuriyet Kriteryumu’ gerçekleştirildi. Yarışta dereceye giren sporculara altın, gümüş ve bronz madalya verildi.

Beykoz Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye çapında profesyonel bisiklet sporcularının yarıştığı ’29 Ekim Beykoz Cumhuriyet Kriteryumu’ yarışı Türkiye’nin en büyük spor ormanı unvanlı Beykoz Spor Ormanı’nda gerçekleştirdi. Cumhuriyet’in 99. yıl coşkusunun yaşandığı yarışmanın startını Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Beykoz Kaymakamı Esengül Çiçekli Korkmaz verdiği yarışta sporcular 9.1 km‘lik parkurda 8 turda toplam 72,8 km yol kat etti. Yarışta, Ahmet Örken, Halil İbrahim Doğan, Keziban Koyun gibi olimpiyatlarda da yarışmış bisikletçilerde pedal çevirdi. Profesyonel kategoride erkeklerde 1. Samet Bulut, 2. Halil İbrahim Doğan, 3. Abdülkadir Kelleci oldu. Profesyonel kategori kadınlarda 1. Azize Bekar, 2. Esra Kürkçü Akgönül, 3. Keziban Koyun oldu.

Toplamda 188 bin TL ödülün dağıtıldığı bisiklet yarışında profesyonel kategoride birinci olan yarışmacılar altın madalya ve 40 bin TL para ödülü, ikinci olan yarışmacılar gümüş madalya ve 20 bin TL para ödülü ve üçüncü olan yarışmacılar gerçek bronz madalya ve 10 bin TL para ödülü kazandı. 4 farklı yaş grubunda düzenlenen amatör kategoride grubun birincisi 3 bin TL, ikincisi 2 bin TL ve üçüncüsü bin TL ödülün sahibi oldu

Profesyonel kategoride birinci olan Samet Bulut, "Bugün gerçekten çok mutluyum. Buraya uzun zamandan beri hazırlanıyordum. Buraya iyi yarışlarda koşarak geldim, bugünde kazanmak istiyordum istediğimi de aldım. Organizasyon çok güzeldi emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum tarif edilemez bir duygu benim için" dedi.

Profesyonel kategoride ikinci olan Halil İbrahim Doğan, "Öncelikle herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım. Zor bir parkurda ikinciliği elde ettim bunun için mutluyum. Normalde boş sezonumuzdayız, bu büyük organizasyona geldik ve burada olduğum için mutluyum" dedi.

Profesyonel kategoride üçüncü olan Abdülkadir Kelleci, "Ülkemiz için çok değerli bir gün kesinlikle. Böyle bir organizasyonda bulunmamız, Türk Bayrağı ile start almamız milli sporcu olarak gurur duyduk. Belediye başkanımızın destekleriyle burada güzel bir organizasyona eşlik etmek bizim için gurur vericiydi üçüncü olarak tamamladım” dedi.