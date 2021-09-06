Beykoz Su Sporları Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği Su Sporları Festivali’nde, yüzme yarışı, yağlı direk bayrak kapmaca, denizde minder dövüşü gibi farklı kategorilerde yapılan yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu. Beykoz sahilde düzenlenen örül töreninin ardından Sinan Akçıl konseri ile Su Sporları Festivali son bulurken vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı.

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği ve hafta sonu boyunca süren Beykoz Su Sporları Festivali pazar günü yapılan etkinliklerin ardından sonlandı. Düzenlenen etkinlikte Beykoz halkı jetcar, flyboard, seacar gibi deniz araçlarını deneyimleme fırsatı buldu. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da etkinliğe katılarak Beykozlularla bir araya geldi.

Cumartesi günü başlayan festivalde yarışmaların sona erdiği pazar günü, farklı kategorilerde kazanan sporculara ödülleri takdim edildi. Beykoz halkına etkinlik alanında çeşitli ikramlarda bulunuldu. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde gün boyu renkli anlar yaşandı. İki gün süren etkinlik Beykoz halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Beykozlular, festival sonunda Sinan Akçıl konseri ile coşkulu ve renkli anlar yaşandı.