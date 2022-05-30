Beykoz Spor Ormanı’nda bisikletçiler kıyasıya yarıştı

Beykoz Belediyesi tarafından ilçedeki “Gençlik Festivali” etkinlikleri çerçevesinde bisiklet sporuna dikkat çeken Kriteryum Yarışı, 150 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Kıyasıya yarışan bisikletçiler renkli görüntüler oluşturdu.

Beykoz Spor Ormanı’nda geçtiğimiz gün düzenlenen “Kriteryum Yarışı” etkinliği çok sayıda bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi. 150 sporcunun katılımıyla Beykoz Spor Ormanı’nda 8 kategoride gerçekleştirilen Beykoz Belediyesi Kriteryum yarışında Genç kız, Büyük Kadın, Master Kadın, Genç erkek, Büyük erkek, Master 35+ Erkekler, Master 40 + erkekler, Master 50 + erkekler kategorisinde yarışla yapıldı.

Emir Uzun Büyük Erkekler kategorisinde, Meltem Kılıç Büyük Kadınlar kategorisinde, Mustafa Melih Yıldız Genç Erkekler kategorisinde, Gökhan Uzuntaş Master Erkekler 35+ kategorisinde, Oğuz Özçelik Master Erkekler 40+ kategorisinde, Zafer Yalın Master Erkekler 50+ kategorisinde, Aylin Yüce Master Erkekler 35+ kategorisinde günün şampiyonları oldular.

Bisiklet sporcularının çekişmeli rekabetine sahne olan yarışlarla birlikte, alanda kurulan ve yakın gelecekte uluslararası yarış ve organizasyonlara ev sahipliği yapacak bisiklet parkurunun ilk etabın açılışı da gerçekleşti. Türkiye’nin en büyük spor ormanlarından biri olarak hazırlanan alanda, 432 metre uzunluğunda atletizm çalışma parkuru, 467 metre bisiklet parkuru, 600 metre dağ bisikleti parkuru, bisiklet parkı, futbol sahası, 2 tenis kortu, 2 basketbol sahası yer alıyor. İstanbullulara şehrin ortasında temiz havada spor yapma imkânı sunan Beykoz Spor Ormanı, spor ve bisiklet tutkunlarının yeni adresi olması hedefleniyor.

“Fetih gününde böyle bir yarış düzenlenmesinden oldukça müteşekkiriz”

Düzenlenen yarışa katılan Çoşkun Gemici, “Bu sene Beykoz Kriteryumu’nun ikincisi yapılıyor. Geçen yıla göre parkurumuz değişti. Bu sene biraz daha zorlayıcı parkur var. Sıcaklık oldukça fazla. Buna rağmen biz yarış yapmaktan her zaman keyif alıyoruz. Yarış yapmak isteyen arkadaşları da eğlenceye davet ediyoruz. Fetih gününde de böyle bir yarış yapılmasından ayrıca müteşekkiriz” dedi.