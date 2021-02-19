Beşiktaş’tan sakatlarla ilgili açıklama

3 günlük iznin ardından bugün hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta 4 oyuncu antrenmanda yer almadı. Cenk Tosun, Montero, Ghezzal ve Rıdvan Yılmaz, takımla birlikte çalışmadı.

Beşiktaş, sakatlığı bulunan oyuncular hakkında açıklama yaptı. Gençlerbirliği maçının ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlılar bugün hazırlıklarına başlarken, sol dizinde ağrı hisseden ve yapılan tetkikler sonucunda dizinde ödem tespit edilen Cenk Tosun, antrenmana katılmadı. Tedavileri devam eden isimler Montero ve Ghezzal da antrenmana katılmazken, Trabzonspor maçında sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Rıdvan Yılmaz ise kendisine verilen özel program dahiline çalıştı.