Beşiktaş’tan PFDK açıklaması

Beşiktaş Kulübü, PFDK’nın Josef de Souza’ya verdiği cezanın ardından açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol terörü çirkin yüzünü en açık ve sarsıcı şekilde, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçında göstermiştir. Fakat bugün verilen PFDK kararıyla bu çirkinlik yanlış bir hukuki yorumla gölgede bırakılmıştır.

Futbolcumuz Josef de Souza, sahaya giren ve üzerinde ne olduğu bilinmeyen bir saldırganın gerçekleştirdiği adli suça konu eylemine karşı hem takım arkadaşlarını hem de olay yerinde bulunan rakip takım futbolcuları ve müsabaka hakemlerini koruma içgüdüsüyle meşru müdafaa hakkını kullanırken kendisine gösterilen kırmızı kart, başta Camiamız olmak üzere taraflı tarafsız her futbolseverin vicdanını rahatsız etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi dahi bu konuyu ele alırken, “Hakem raporu çok önemli ama kararı PFDK verecektir. Kamu vicdanı, mutlaka göz önünde bulundurulacaktır. Çünkü ortada futbolcuya yönelik saldırı var” ifadelerini kullanmıştır. Bu minvalde, müsabaka hakemi Mete Kalkavan tarafından Josef de Souza’ya kırmızı kart gösterilmesi anlaşılabilir bir durum olmaktan oldukça uzak olmakla birlikte hukukun en eski ve temel ilkelerinden olan meşru müdafaa hakkına, hakkaniyete ve Sayın TFF Başkanı’nın da belirttiği üzere kamu vicdanına aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla, işbu sevke konu olay kapsamında kendisi hakkında hak mahrumiyeti doğurmayacak bir karar verilmesi gereken futbolcumuz Josef de Souza, PFDK tarafından kendisini ve sahadaki diğer tüm bireyleri savunduğu için adeta cezalandırılmıştır.

PFDK’nın oyuncumuza gösterilen kırmızı kart haklıymışçasına, takip eden maçta oynamama cezasını “otomatik ceza” kapsamında değerlendirmiş olması futbol kamuoyunun vicdanını rahatlatmamıştır.

Haksız ve hakkaniyete aykırı olduğu aşikar olan bu kararın kamu vicdanını rahatsız ettiğini göz önünde bulunduracağına inandığımız için Tahkim Kurulu’na, bu haksız kararın iptali amacıyla duruşmalı olarak başvuracağımızı camiamıza ve tüm futbol kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."