Beşiktaş’tan, MKE Ankaragücü maçında yaşanlarla ilgili açıklama: "Sonunda olacaklar baştan belliydi. Ömer Erdoğan’ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır. Hakem de Josef de Souza’ya kırmızı kart çıkartarak eyyamcılık yapmıştır."