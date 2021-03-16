Beşiktaş’tan MİKA-DER’e anlamlı destek

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş, ailelerinden uzakta, devlet koruması altında bulunan çocuklara yardım eli uzatan MİKA-DER ile anlamlı bir projede bir araya geldi. Siyah-beyazlılar karşılaşmaya MİKA-DER logolu maskelerle çıktı.

Beşiktaş Kulübü sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ailelerinden uzakta, devlet koruması altında bulunan çocuklara yardım eli uzatan MİKA-DER ile bir araya geldi. Siyah-beyazlı futbolcular, 21 Temmuz 2008 yılında; aile içi şiddet, taciz, ensest, töre, aile parçalanması, doğal afetler, ekonomik imkansızlıklar gibi birçok nedenden dolayı ailelerinden uzakta, devlet koruması altında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda yaşamak zorunda kalmış 0-18 yaş arası çocuklar için çalışmak üzere kurulmuş MİKA’DER’e destek olmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde M. Başakşehir ile oynayacağı maçın seremonisine MİKA-DER logolu maskelerle çıkacak.