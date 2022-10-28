Beşiktaş’tan, KAP açıklaması: "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."