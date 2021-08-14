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Beşiktaş’tan Halil Duman TECO Karacabey Belediyespor’da

TFF 2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Beşiktaş’tan Halil Duman’ı transfer etti.

Spor 14.08.2021, 15:23
Beşiktaş’tan Halil Duman TECO Karacabey Belediyespor’da

TFF 2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Beşiktaş’tan Halil Duman’ı transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 20 yaşında defans oynayan Halil Duman ile 1 senelik sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, “Eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine Beşiktaş’tan Halil Duman’ı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

Beşiktaş alt yapısından yetişen 20 yaşındaki Halil Duman, geçtiğimiz sezon Karaköprü Belediyespor formasıyla 12 maça çıktı.
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