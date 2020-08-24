Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlıların, sarı-lacivertliler için paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.