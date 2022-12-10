Beşiktaş’tan Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan ve Valentin Rosier açıklaması

Beşiktaş, Cenk Tosun’un takımla çalışmalara başladığını duyururken, Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edildiği ve Valentin Rosier’in de ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadığını açıkladı.

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya kampında Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun, 9 Aralık 2022 itibarıyla takımımızla çalışmalara başlamıştır. Futbol A Takımımızın Antalya’da Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan futbolcumuz Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Ayrıca Uzunhan’da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Futbolcumuz Valentin Rosier, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştır" denildi.