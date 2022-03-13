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Beşiktaş’tan Burak Elmas’a cevap:

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın dün yaptığı açıklamalara cevap verdi. Yarın oynanacak olan derbi öncesinde taraflar birbirlerini hedef alan açıklamalar yaparken, siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden çok sert bir cevap geldi. Sezon başında Galatasaray’ın PSV Eindhoven’a elenmesine dikkat çeken Beşiktaş, "2 maçta 7 gol yiyerek yiyerek elenmeyip gruplara kalabilselerdi, ülke puanına katkıları daha çok olurdu" denildi.

Spor 13.03.2022, 13:42
Beşiktaş’tan Burak Elmas’a cevap:

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın dün yaptığı açıklamalara cevap verdi. Yarın oynanacak olan derbi öncesinde taraflar birbirlerini hedef alan açıklamalar yaparken, siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden çok sert bir cevap geldi. Sezon başında Galatasaray’ın PSV Eindhoven’a elenmesine dikkat çeken Beşiktaş, "2 maçta 7 gol yiyerek yiyerek elenmeyip gruplara kalabilselerdi, ülke puanına katkıları daha çok olurdu" denildi.

Süper Lig’in 29. haftasında yarın oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması öncesinde kulüpler birbirlerini hedef alan açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin dün yapılan antrenmanın ardından basın mensuplarına erteleme talebiyle ilgili yaptığı açıklamada "Galatasaray Kulübü zeminin bozulmasından endişe ediyorsa, gelip bizim stadımızda oynayabilir ya da İstanbul’da kendileri için uygun zeminli bir stat bulunur" ifadelerinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da yazılı açıklamasında, Beşiktaş’ı hedef alarak "Ülke puanı diyerek başladıkları sezonda bırakın puan almayı, Avrupa’da gol bile atamadılar" ifadelerini kullanıp erteleme talep etmelerinin sebeplerini yazmıştı. Beşiktaş Kulübü’nden de bugün Burak Elmas’ın sözlerine yanıt geldi. Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın 12.03.2022 tarihli nezaketten uzak, sportmenliğe aykırı ve gerçekleri yansıtmayan açıklamalarına cevabımızdır:

14 Mart Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynayacağımız Galatasaray maçımızın ertelenmesiyle ilgili ne Galatasaray Spor Kulübü’nden ne Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ne de bir başkasından Kulübümüze ve yöneticilerimize hiçbir talep gelmemiştir. Kulübümüz, rakibimizin maçın ertelenmesi ile ilgili talebini medyadan öğrenmiş ve medyanın ısrarlı sorularına cevap vermek zorunda bırakılmıştır.

Futbol A Takımımızın dün Vodafone Park’ta yaptığı antrenmana davetli olan basın mensuplarının erteleme konusundaki ısrarlı sorularına Başkanımız Ahmet Nur Çebi cevap verirken, ertelemenin kuralları bellidir ve bu kurallar çerçevesinde erteleme olmadığı takdirde ileride diğer kulüpler için de emsal bir karar teşkil edeceğinden kaosa sebebiyet verecek ve herkesin durumuna göre yapılacak uygulamaların doğru olmayacağını ifade etmiş, stadyumumuzun inşaatı sırasında aynı misafirperverliği göremediğimiz Galatasaray Spor Kulübü’ne de stadyumlarında yağıştan dolayı oluşabilecek zemin problemi ihtimaline karşılık Galatasaray-Beşiktaş ve Galatasaray-Barcelona maçları için Vodafone Park’ı kullanımlarına açabileceğimizi ifade etmiştir.

Ülke puanını bahane ederek kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir’e gitmeleri, üstelik uçaklar Barcelona’dan da, İzmir’den de İstanbul’a ulaşıyorken bunu yapmış olmaları kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası mıdır?

Günler öncesinden yetkililer tarafından açıklanmış hava durumu raporları ortadayken ulaşım ve saha zemini ile ilgili tedbir almamış olmalarının sebebi nedir?

Galatasaray Başkanının dün yaptığı nezaketten uzak, sportmenlikten uzak gerçekleri yansıtmayan açıklamalarıyla ilgili aşağıdaki konuları da ayrıca kamuoyunun dikkatine sunarız:

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Türkiye Futbol Federasyonu’ndan limit artırımı ile ilgili talebini ülkemizi Avrupa’da temsil eden tüm kulüpler için yaptığını anlamamış olmanızı hayretle karşılıyoruz. Başkanımızın sezon başında ülkemizi Avrupa Kupaları’nda temsil edecek kulüplerimiz için Türkiye Futbol Federasyonu’nun Finansal Fair Play talimatına yönelik limit artırımı talebi ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimiz için yapılmıştır ve bu sayede Galatasaray Spor Kulübü de fayda sağlamıştır."

"PSV’den 2 maçta 7 gol yiyerek elenmeyip gruplara kalabilselerdi"

Siyah-beyazlı kulüp, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında PSV Eindhoven’dan iki maçta 7 gol yiyerek elenmeyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilselerdi UEFA sıralamasında 70 puanla bulundukları 44. sıradan, 77 puanla 37. sırada bulunan Beşiktaş’a yaklaşabilir, ülke puanına hatırı sayılır bir katkı sağlayabilirlerdi. Son 1 haftada, son 1 ayda, son 1 yılda değil, son 10 yılda ülke puanına açık ara en çok katkıyı sağlayan kulüp olduğumuz UEFA raporlarında açıkça belirtilmiştir. Bu raporları gözden geçirmelerini tavsiye ederiz.

21.01.2022 tarihinde Galatasaray kulübü resmi Twitter hesabından ’İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır’ şeklinde paylaşılan fotoğraflı içerikten 2 ay sonra 14.03.2022 tarihinde aynı stadyumda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili aynı içeriği neden paylaşmamışlardır?

Ülke puanına katkı sağlamak için birliktelikten bahsedenler, 117 yıllık değerlerinden dem vuranlar, bu fikirleri 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi’nden elenen takımımızın Lyon maçının ertesi günü ’Tarih Bir Kere Yazıldı’ başlıklı paylaşımı kulüp resmi Twitter hesaplarından yayınladıklarında düşünebilselerdi keşke! Tüm bu samimiyetten uzak söylemleri de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu durumda eski teknik direktörleri Fatih Terim’in 2019 yılında Fenerbahçe’nin perşembe günü oynadığı Avrupa Kupası maçından sonra 25.02.2019 Pazartesi günü oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile ilgili olarak ’Derbiler tüm dünyada pazar günü oynanır’ sözünü de kendilerine hatırlatır, o gün başka kulüplerin maçlarına karışarak dile getirdikleri şikayetlerini bugün tekrar düşünmelerini tavsiye ederiz.

14 Mart Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ’Aslanlar gibi rakibimizin karşısına çıkacağız’ ifadelerini kullanan Galatasaray Başkanına ve camiasına 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Barcelona karşısına da aslanlar gibi çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Zira biz 2020-2021 sezonu Lig, Kupa, Süper Kupa şampiyonu futbol takımımızla, karşılarına her zaman olduğu gibi tüm iyi niyetimizle, futbolseverlere kaliteli bir maç izletmek ve kazanmak için çıkacağız.

Sonuç olarak tüm bu yapmış oldukları açıklamanın özü itibarıyla algıyı ligde bulundukları durumdan uzaklaştırmak için yapılmış siyasetlerini geçtiğimiz sezonun 3 kupalı şampiyonu Beşiktaş üzerinden yapmaya çalışmaları da manidardır."

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