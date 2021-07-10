Beşiktaş’tan Boğaz’da forma tanıtımı

Yeni sezon formalarını tanıtacak olan Beşiktaş, Boğaz’da yapacağı özel organizasyonla önümüzdeki sezon giyeceği formaları sergileyecek.

Beşiktaş, 2021-2022 sezonu formalarını özel bir organizasyonla tanıtacak. 14 Temmuz Çarşamba günü akşam Dolmabahçe’de yapılacak olan açıklamaların ardından, Başkan Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve futbolcular, teknede gerçekleşecek olan tanıtımda hazır bulunacak. Şampiyonluk kutlamasını Boğaz’da yapan siyah-beyazlılar, forma tanıtımını da Boğaz’da teknede gerçekleştirecek.