Beşiktaş’tan Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübü, vefat eden Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının usta isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Suat Özyazıcı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.