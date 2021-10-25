Beşiktaş’tan 29 Ekim mesajı

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek Beşiktaş, mücadele öncesinde ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı tişörtlerle çıktı.

Süper Lig’in 10. haftasında şampiyonluğun önemli adaylarından Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı takım mücadele öncesinde ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı tişörtlerle çıktı. Cuma günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu tişörtleri giyen siyah-beyazlı futbolcular, Cumhuriyetin 98. yılını da kutlamış oldu.