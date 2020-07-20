Beşiktaş’taki fare kulüpten kovuldu
BEŞİKTAŞ’TA VİDA, CÜZDANINDAN SIK SIK PARA EKSİLDİĞİNİ TAKIM KAPTANLARINDAN BURAK, ATİBA VE NECİP’E SÖYLEDİ, HIRVAT FUTBOLCUNUN ÜMRANİYE’DEKİ ODASINA KAMERA KOYULDU. PARAYI ALAN KİŞİNİN TESPİT EDİLMESİNİN ARDINDAN BU KİŞİNİN KULÜPLE İLİŞİĞİ KESİLDİ
Beşiktaş’ta Vida, cüzdanından sık sık para eksildiğini takım kaptanlarından Burak, Atiba ve Necip’e söyledi, Hırvat futbolcunun Ümraniye’deki odasına kamera koyuldu. Parayı alan kişinin tespit edilmesinin ardından bu kişinin kulüple ilişiği kesildi.
Beşiktaş’ta Hırvat futbolcu Domagoj Vida, antrenmanların ardından cüzdanından para eksildiğini fark etti. Başka futbolcuların da başına gelen bu durum takım kaptanı Burak Yılmaz ve diğer kaptanlar Atiba, Necip ve Gökhan Gönül’e aktarıldı. Bu futbolcuların bilgisi dahilinde Vida’nın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bulunan odasına gizli kamera koyuldu. Gerçekleşen bir antrenmanın ardından Vida, cüzdanından yine para eksildiğini fark edince, odaya yerleştirilen gizli kamera görüntüleri izlendi ve bir çalışanın, Hırvat futbolcunun parasını aldığı tespit edildi. Fenerbahçe derbisi öncesinde bu çalışan için herhangi bir işlem yapılmazken, derbinin ardından bu kişinin kulüple olan ilişkisi kesildi.
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