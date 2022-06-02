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Beşiktaş’ta yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş’ta tekrar seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Spor 02.06.2022, 16:24
Beşiktaş’ta yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş’ta tekrar seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen, 1 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen törenle mazbatalarını alarak göreve başlayan Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, gerçekleştirdiği ilk toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti dernekler kanunu ve tüzüğümüzün 36. maddesi doğrultusunda görev dağılımı yapmıştır" denildi.

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminin görev dağılımı şöyle:

Engin Baltacı: İkinci Başkan

Emre Kocadağ: Asbaşkan

Serhan Çetinsaya: Asbaşkan

Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter

Murat Kılıç: Sayman

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