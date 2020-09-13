Beşiktaş’ta yeni sezonun ilk golü Boyd’dan geldi
SÜPER LİG'İN İLK HAFTASINDA TRABZONSPOR DEPLASMANINA GİDEN BEŞİKTAŞ, 29. DAKİKADA TYLER BOYD'UN ATTIĞI GOLLE ÖNE GEÇERKEN, SİYAH-BEYAZLI EKİBİN YENİ SEZONDAKİ İLK GOLÜ DE ABD'Lİ OYUNCUDAN GELDİ.
Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş, 29. dakikada Tyler Boyd’un attığı golle öne geçerken, siyah-beyazlı ekibin yeni sezondaki ilk golü de ABD’li oyuncudan geldi.
Süper Lig’de açılışı Trabzonspor deplasmanında yapan Beşiktaş, karşılaşmanın 29. dakikasında öne geçti. Sol kanatta topla buluşan ve ceza sahası önüne hareketlenen Tyler Boyd, ceza sahası dışından çok sert vurdu, Hüseyin Türkmen’e çarpan top filelere gitti. Bu golle Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçerken, Beşiktaş’ın yeni sezondaki ilk golü de Boyd’dan geldi. Geçtiğimiz sezonu Sivasspor deplasmanında açan ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, geçen sezonki ilk golünü ikinci haftada oynanan Göztepe mücadelesinde Güven Yalçın kaydetmişti.
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