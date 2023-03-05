Beşiktaş’ta Welinton cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ta Welinton Souza Silva, MKE Ankaragücü karşısında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü’nü 2-1’lik skor ile mağlup eden Beşiktaş’ta Welinton, müsabakanın 90+6 dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu bu sezon Süper Lig’de Kasımpaşa, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında sarı kart görmüştü.

Başkent ekibi karşısında bu sezonki 4. sarı kartla cezalandırılan deneyimli stoper, Süper Lig’de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek..